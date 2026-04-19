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Ligabericht
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VfB Marburg liefert bei Pleite denkwürdigen Heimauftritt ab
Teaser HL: +++ Obwohl der Fußball-Hessenligist bereits zur Pause mit 3:0 führt, ahnen die Zuschauer, dass das noch nicht der Sieg ist. Und so kommt es dann auch. Zum Entsetzen der Marburger +++
Marburg . Fußball-Hessenligist VfB Marburg gewann nur eins seiner letzten zehn (!) Spiele. Weil die Konkurrenz des VfB im Abstiegskampf aber wenig bis gar nicht punktet, bleibt es für die Marburger nach der denkwürdigen 3:4 (3:0)-Heimpleite gegen Türk Gücü Friedberg weiterhin bei fünf Punkten Vorsprung nach unten.