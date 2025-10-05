VfB Marburg landet Coup gegen SV Darmstadt 98 II

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg. Blickpunkt Rasenplatz an der Gisselberger Straße: Und wieder einmal ein Paukenschlag im altehrwürdigen Stadion. Nach drei Spielen ohne Sieg hat der VfB Marburg in der Fußball-Hessenliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Die „Schimmelreiter“ holten mit dem 2:1-Coup die „Jung-Lilien“ des Zweitligisten SV Darmstadt auf den Boden der Tatsachen zurück.