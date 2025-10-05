 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Der VfB Marburg gewinnt in der Fußball-Hessenliga knapp, aber durchaus verdient gegen den SV Darmstadt II. © Jens Schmidt
VfB Marburg landet Coup gegen SV Darmstadt 98 II

Teaser HL: +++ Der Auftakt in den Goldenen Oktober? In der Fußball-Hessenliga meldet sich der VfB Marburg nach drei Spielen ohne Sieg zurück – und wie. Dran glauben müssen die „kleinen“ Lilien +++

Marburg. Blickpunkt Rasenplatz an der Gisselberger Straße: Und wieder einmal ein Paukenschlag im altehrwürdigen Stadion. Nach drei Spielen ohne Sieg hat der VfB Marburg in der Fußball-Hessenliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Die „Schimmelreiter“ holten mit dem 2:1-Coup die „Jung-Lilien“ des Zweitligisten SV Darmstadt auf den Boden der Tatsachen zurück.

