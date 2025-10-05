VfB Marburg landet Coup gegen SV Darmstadt 98 II

Marburg. Blickpunkt Rasenplatz an der Gisselberger Straße: Und wieder einmal ein Paukenschlag im altehrwürdigen Stadion. Nach drei Spielen ohne Sieg hat der VfB Marburg in der Fußball-Hessenliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Die „Schimmelreiter“ holten mit dem 2:1-Coup die „Jung-Lilien“ des Zweitligisten SV Darmstadt auf den Boden der Tatsachen zurück.