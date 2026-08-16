 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

VfB Marburg lässt gegen KSV Hessen Kassel II Punkte liegen

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist VfB Marburg kommt gegen den KSV Hessen Kassel II nur zu einem Punkt. Ob der Spielanteile müssen sich die „Schimmelreiter“ ärgern +++

von Redaktion · Heute, 20:21 Uhr · 0 Leser
Trifft zum 1:0 für seinen Fußball-Hessenligisten VfB Marburg: Milano Michel. (Archivbild) © Jens Schmidt
Trifft zum 1:0 für seinen Fußball-Hessenligisten VfB Marburg: Milano Michel. (Archivbild) © Jens Schmidt

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VfB Marburg
KSV Hessen II

Marburg. Fußball-Hessenligist VfB Marburg ist saisonübergreifend seit neun Spielen in Folge unbesiegt. Mit dem jüngsten 2:2 (1:0)-Heimremis gegen Aufsteiger KSV Hessen Kassel II konnten und wollten die „Schimmelreiter“ aber nicht zufrieden sein. Sie ließen gegen den lange Zeit harmlosen und biederen Gast ganz klar zwei Zähler liegen.

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