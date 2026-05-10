VfB Marburg kommt Klassenerhalt nach Sieg in Gießen nahe Teaser HL: +++ Der VfB Marburg ringt dem FC Gießen im Waldstadion einen wertvollen Sieg ab und nähert sich dem Klassenerhalt, während die Gastgeber ihre Regionalliga-Hoffnungen schwinden sehen +++ von Redaktion · Heute, 21:58 Uhr · 0 Leser

Elias Cvrlje vom FC Gießen (l.) behält in dieser Szene die Übersicht, doch am Ende jubeln Yannis Grönke und der VfB Marburg im Derby der Fußball-Hessenliga über einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf. © Harald Friedrich

Gießen. Der VfB Marburg kommt dem Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga näher. Am Sonntag holten die „Schimmelreiter“ beim noch auf die Relegation zur Regionalliga schielenden FC Gießen einen ganz wichtigen 2:1 (2:0)-Auswärtssieg.