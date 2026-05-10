 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

VfB Marburg kommt Klassenerhalt nach Sieg in Gießen nahe

Teaser HL: +++ Der VfB Marburg ringt dem FC Gießen im Waldstadion einen wertvollen Sieg ab und nähert sich dem Klassenerhalt, während die Gastgeber ihre Regionalliga-Hoffnungen schwinden sehen +++

von Redaktion · Heute, 21:58 Uhr · 0 Leser
Elias Cvrlje vom FC Gießen (l.) behält in dieser Szene die Übersicht, doch am Ende jubeln Yannis Grönke und der VfB Marburg im Derby der Fußball-Hessenliga über einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf. © Harald Friedrich
Elias Cvrlje vom FC Gießen (l.) behält in dieser Szene die Übersicht, doch am Ende jubeln Yannis Grönke und der VfB Marburg im Derby der Fußball-Hessenliga über einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf. © Harald Friedrich

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Hessenliga
FC Gießen
VfB Marburg

Gießen. Der VfB Marburg kommt dem Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga näher. Am Sonntag holten die „Schimmelreiter“ beim noch auf die Relegation zur Regionalliga schielenden FC Gießen einen ganz wichtigen 2:1 (2:0)-Auswärtssieg.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.