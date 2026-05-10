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Ligabericht
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VfB Marburg kommt Klassenerhalt nach Sieg in Gießen nahe
Teaser HL: +++ Der VfB Marburg ringt dem FC Gießen im Waldstadion einen wertvollen Sieg ab und nähert sich dem Klassenerhalt, während die Gastgeber ihre Regionalliga-Hoffnungen schwinden sehen +++
Gießen. Der VfB Marburg kommt dem Klassenerhalt in der Fußball-Hessenliga näher. Am Sonntag holten die „Schimmelreiter“ beim noch auf die Relegation zur Regionalliga schielenden FC Gießen einen ganz wichtigen 2:1 (2:0)-Auswärtssieg.