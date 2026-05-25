 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

VfB Marburg kommt in Waldgirmes dem Klassenerhalt näher

Teaser HL: +++ In einem spannenden Regionalderby der Fußball-Hessenliga entscheidet letztlich ein Tor über Sieger und Verlierer. Der Sieger kann den Klassenverbleib nun selbst perfekt machen +++

von Redaktion · Heute, 21:12 Uhr · 0 Leser
Jubel beim VfB Marburg: Dank des Treffers von Milano Michel (r.) gewinnt der Fußball-Hessenligist beim SC Waldgirmes mit 1:0. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Jubel beim VfB Marburg: Dank des Treffers von Milano Michel (r.) gewinnt der Fußball-Hessenligist beim SC Waldgirmes mit 1:0. (Archivfoto) © Jens Schmidt

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Lahnau-Waldgirmes. Dank eines starken Schlussspurts ist Fußball-Hessenligist VfB Marburg auf dem Weg zum Klassenerhalt. Mit dem 1:0 (1:0)-Sieg im Regionalderby bei Absteiger SC Waldgirmes schrauben die „Schimmelreiter“ ihre Erfolgsserie auf zehn Punkte aus den letzten vier Partien.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.