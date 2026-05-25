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Ligabericht
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VfB Marburg kommt in Waldgirmes dem Klassenerhalt näher
Teaser HL: +++ In einem spannenden Regionalderby der Fußball-Hessenliga entscheidet letztlich ein Tor über Sieger und Verlierer. Der Sieger kann den Klassenverbleib nun selbst perfekt machen +++
Lahnau-Waldgirmes. Dank eines starken Schlussspurts ist Fußball-Hessenligist VfB Marburg auf dem Weg zum Klassenerhalt. Mit dem 1:0 (1:0)-Sieg im Regionalderby bei Absteiger SC Waldgirmes schrauben die „Schimmelreiter“ ihre Erfolgsserie auf zehn Punkte aus den letzten vier Partien.