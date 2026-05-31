 2026-05-29T11:52:36.002Z

Ligabericht

VfB Marburg kann Klassenerhalt auch ohne großes Drama

Teaser HL: +++ Der VfB Marburg sichert durch einen 5:0-Erfolg gegen Absteiger Weidenhausen die Fußball-Hessenliga. Ein Mittelstädt-Viererpack offenbart das wahre Potenzial der „Schimmelreiter“ +++

von Redaktion · Heute, 18:33 Uhr · 0 Leser
Lange von Verletzungen geplagt, ließ der hier sein Tor zum 1:0 für den VfB Marburg bejubelnde Hendrik Mittelstädt Marburg am Samstag seine Qualitäten aufblitzen. © Jens Schmidt
Lange von Verletzungen geplagt, ließ der hier sein Tor zum 1:0 für den VfB Marburg bejubelnde Hendrik Mittelstädt Marburg am Samstag seine Qualitäten aufblitzen. © Jens Schmidt

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Hessenliga
SV Weidenhausen
VfB Marburg

MARBURG. Am letzten Spieltag der Fußball-Hessenliga hat der VfB Marburg den Klassenerhalt eingetütet. Mit dem 5:0 (4:0)-Heimsieg gegen den überforderten Absteiger SV „Adler“ Weidenhausen grüßen die „Schimmelreiter“ sogar vom zwölften Platz. Mann des Tages beim VfB war der vierfache Torschütze Hendrik Mittelstädt.

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