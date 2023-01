Führungspersönlichkeiten unter sich: Während Kapitän Matthias Pape (r.) und der VfB Marburg auf Aufstiegskurs sind, ist Torjäger und Spielertrainer Felix Baum einmal mehr die Lebensversicherung des FV Breidenbach. Foto: Jens Schmidt (© Jens Schmidt) ANZEIGE

VfB Marburg hat es selbst in der Hand Teaser VL MITTE: +++ Die "Schimmelreiter" befinden sich in der Fußball-Verbandsliga in der Pole-Position. Weitere heimische Teams haben hingegen ganz andere Sorgen. Eine Zwischenbilanz +++

WETZLAR. Bis zu 60 Prozent der Saison haben die Clubs der Fußball-Verbandsliga Mitte schon absolviert. Zeit für eine kurze Zwischenbilanz mit den Tops und Flops sowie einer Einordnung der Leistungsstärke. Mit Tabellenführer VfB Marburg und dem einzigen Verfolger FC Ederbergland gibt es nur zwei Vereine mit realistischen Aufstiegschancen. Es folgen sieben Teams, die mit Sicherheit noch zwischen sieben und 13 Zähler holen werden, um die Klasse zu halten. Und es gibt acht Mannschaften, für die es bei bis zu fünf Direktabsteigern rein um den sportlichen Existenzkampf geht, sofern sie nicht bereits abgeschlagen sind.