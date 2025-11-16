VfB Marburg gewinnt wieder nicht, holt aber einen Punkt

Baunatal . Fußball-Hessenligist VfB Marburg befindet sich weiter in der Ergebniskrise. Trotz meist ansehnlicher Leistungen und großem Engagement reichte es in den letzten sechs Pflichtspielen nur zu einem Sieg. Das 2:2 (1:2)-Remis beim KSV Baunatal dürfen die „Schimmelreiter“ aber durchaus als Erfolg werten.