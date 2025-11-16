 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Erzielt den Ausgleich beim Auswärtsspiel in Baunatal: Mika Hendrich (l.) vom Fußball-Hessenligisten VfB Marburg. (Archivfoto) © Jens Schmidt
VfB Marburg gewinnt wieder nicht, holt aber einen Punkt

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist kann mit seiner Leistung in Baunatal trotz Platzverweis zufrieden sein. Noch wichtiger ist aber vielleicht die Rückkehr eines wichtigen Spielers +++

Baunatal . Fußball-Hessenligist VfB Marburg befindet sich weiter in der Ergebniskrise. Trotz meist ansehnlicher Leistungen und großem Engagement reichte es in den letzten sechs Pflichtspielen nur zu einem Sieg. Das 2:2 (1:2)-Remis beim KSV Baunatal dürfen die „Schimmelreiter“ aber durchaus als Erfolg werten.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

