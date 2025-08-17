 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Das Foul von Hendrik Starostzik (l.) an Liridon Krasniq (M.) hat einen Strafstoß und die Gelb-Rote Karte für den Spielertrainer zur Folge. Am Ende verliert sein VfB Marburg mit 0:5 beim FSV Fernwald, womit auch Joshua Enobore (r.) nicht zufrieden sein wird. © Peter Froese
VfB Marburg geht beim FSV Fernwald einigermaßen unter

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist kommt beim mittelhessischen Konkurrenten aus dem Kreis Gießen einfach nicht richtig in Wallung. Auch weil ein wichtiger Mann unfreiwillig früh runter muss +++

Hessenliga
FSV Fernwald
VfB Marburg

Fernwald. Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt hat der amtierende Meister FSV Fernwald in der Fußball-Hessenliga wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Im Mittelhessenderby gegen den VfB Marburg setzte sich die Elf von FSV-Trainer Daniel Steuernagel glanzlos, aber hochverdient mit 5:0 (3:0) durch.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

