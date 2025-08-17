VfB Marburg geht beim FSV Fernwald einigermaßen unter

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fernwald. Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt hat der amtierende Meister FSV Fernwald in der Fußball-Hessenliga wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Im Mittelhessenderby gegen den VfB Marburg setzte sich die Elf von FSV-Trainer Daniel Steuernagel glanzlos, aber hochverdient mit 5:0 (3:0) durch.