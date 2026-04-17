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Ligavorschau
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VfB Marburg fühlt sich bereit für den Abstiegskampf
Teaser HL: +++ Nein, schlecht spielt der Fußball-Hessenligist aktuell nicht, aber es fehlen die Punkte. Das soll sich nun ändern. Vor einer lösbaren Aufgabe steht unterdessen der SC Waldgirmes +++
Wetzlar. Vor eigenem Publikum sind die beiden abstiegsbedrohten Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes und VfB Marburg am Samstag gefordert. Die Lahnauer empfangen um 15.30 Uhr den SC 1960 Hanau. Der VfB Marburg begrüßt eine halbe Stunde vorher an der Gisselberger Straße Türk Gücü Friedberg.