 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

VfB Marburg fühlt sich bereit für den Abstiegskampf

Teaser HL: +++ Nein, schlecht spielt der Fußball-Hessenligist aktuell nicht, aber es fehlen die Punkte. Das soll sich nun ändern. Vor einer lösbaren Aufgabe steht unterdessen der SC Waldgirmes +++

von Redaktion · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser
Abstiegskampf – eine Frage der Nerven: Das weiß auch Kevin Kaguah (l.), Trainer des Fußball-Hessenligisten VfB Marburg. © Stefan Tschersich
Abstiegskampf – eine Frage der Nerven: Das weiß auch Kevin Kaguah (l.), Trainer des Fußball-Hessenligisten VfB Marburg. © Stefan Tschersich

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Wetzlar. Vor eigenem Publikum sind die beiden abstiegsbedrohten Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes und VfB Marburg am Samstag gefordert. Die Lahnauer empfangen um 15.30 Uhr den SC 1960 Hanau. Der VfB Marburg begrüßt eine halbe Stunde vorher an der Gisselberger Straße Türk Gücü Friedberg.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.