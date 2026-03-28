VfB Marburg freut sich auf Krisenclub SV Hummetroth

Marburg. „Wir wollen versuchen, gegen die nominell beste Mannschaft der Liga alles reinzuhauen, was wir haben“, sagt Sascha Nahrgang. Zusammen mit Kevin Kaguah und Hendrik Starostzik steht er beim Fußball-Hessenligisten VfB Marburg an der Seitenlinie und trifft an diesem Samstag, 15 Uhr live im Stream, zu Hause auf den SV Hummetroth. Dass die Partie das Prädikat Abstiegskracher trägt, kommt vor allem für die Gäste aus dem Odenwald überraschend. Sogar mehr als das.
„Von den Namen, dem ganzen Kader und dem eigenen Anspruch ist Hummetroth für mich nach Frankfurt II die stärkste Mannschaft der Liga. Das ist eine absolute Sensation, dass dieses Team so wenige Punkte geholt hat“, erklärt Nahrgang und fügt an: „Vom Grundsatz her müsste uns das Spiel ganz gut liegen. Wir schauen auf den Kader und nicht die Tabelle.“
In der laufenden Runde haben die Marbuger in regelmäßiger Häufigkeit die Tops-Teams geärgert. Jüngst musste beispielsweise der Tabellenzweite Eddersheim dran glauben. Trotz eines Mann weniger in der Schlussphase setzten sich die „Schimmelreiter“ mit 2:1 durch.
Der SV Hummetroth hingegen kommt fast aus einer Katastrophen-Serie. Einzig gegen den abgeschlagenen Vorletzten Weidenhausen gab es seit der Winterpause drei Punkte. Dadurch rutschten die Odenwälder auf den Relegationsplatz ab. Von Druck vor dem Duell gegen den Konkurrenten Marburg möchte Coach Denis Streker jedoch nichts wissen. „Hier ist kein Druck. Wir wollen einfach dieses Spiel gewinnen“, erklärt der Coach und sagt weiter: „Wir beschäftigen uns nicht mit dem Gedanken, was wäre, wenn es schiefgeht. Das hält einen nur auf und ist am Ende Zeitverschwendung. Wir kümmern uns um die Dinge, die wir beeinflussen können.“
Einen spielerischen Leckerbissen dürfen die Hessenliga-Fans am Samstag wohl nicht erwarten. Nicht nur wegen der angespannten Tabellensituation, sondern auch wegen der Verhältnisse auf dem Rasenplatz der Marburger. „Wir erwarten eine kampfbetonte Partie“, sagt dahingehend Sascha Nahrgang. Kollege Streker erklärt darauf angesprochen wiederum: „Wir trainieren auch auf Rasen. Dementsprechend gibt es keine Ausreden. Wir sind bestens vorbereitet.“