VfB Marburg freut sich auf Krisenclub SV Hummetroth

Der SV Hummetroth hingegen kommt fast aus einer Katastrophen-Serie. Einzig gegen den abgeschlagenen Vorletzten Weidenhausen gab es seit der Winterpause drei Punkte. Dadurch rutschten die Odenwälder auf den Relegationsplatz ab. Von Druck vor dem Duell gegen den Konkurrenten Marburg möchte Coach Denis Streker jedoch nichts wissen. „Hier ist kein Druck. Wir wollen einfach dieses Spiel gewinnen“, erklärt der Coach und sagt weiter: „Wir beschäftigen uns nicht mit dem Gedanken, was wäre, wenn es schiefgeht. Das hält einen nur auf und ist am Ende Zeitverschwendung. Wir kümmern uns um die Dinge, die wir beeinflussen können.“

Heute, 15:00 Uhr VfB Marburg VfB Marburg SV Hummetroth Hummetroth 0 0 PUSH