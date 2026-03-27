 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

VfB Marburg freut sich auf Krisenclub SV Hummetroth

Teaser HL: +++ Ein Abstiegsduell mit unterschiedlichen Vorzeichen: In der Fußball-Hessenliga empfängt ein euphorisierter VfB Marburg einen taumelnden SV Hummetroth. Live im Stream zu verfolgen +++

von Redaktion · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Ein Bild, das Trainer Sascha Nahrgang am Samstag wohl nicht von sich sehen möchte. In der Fußball-Hessenliga empfängt sein VfB Marburg den SV Hummetroth. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Ein Bild, das Trainer Sascha Nahrgang am Samstag wohl nicht von sich sehen möchte. In der Fußball-Hessenliga empfängt sein VfB Marburg den SV Hummetroth. (Archivfoto) © Jens Schmidt

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Marburg. „Wir wollen versuchen, gegen die nominell beste Mannschaft der Liga alles reinzuhauen, was wir haben“, sagt Sascha Nahrgang. Zusammen mit Kevin Kaguah und Hendrik Starostzik steht er beim Fußball-Hessenligisten VfB Marburg an der Seitenlinie und trifft an diesem Samstag, 15 Uhr live im Stream, zu Hause auf den SV Hummetroth. Dass die Partie das Prädikat Abstiegskracher trägt, kommt vor allem für die Gäste aus dem Odenwald überraschend. Sogar mehr als das.

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