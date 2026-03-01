Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
VfB Marburg enttäuscht zum Restrundenstart
Teaser HL: +++ Das hat sich der Fußball-Hessenligist anders vorgestellt: Gegen Kellerkind Kassel gibt es eine krachende Niederlage. Was der Trainer zu sagen hat +++
Marburg . Fußball-Hessenligist VfB Marburg ist mit einer enttäuschenden 2:5 (1:1)-Heimniederlage gegen Kellerkind CSC 03 Kassel aus der Winterpause gestartet. Allein binnen der letzten drei sieglosen Partien ließen die Marburger damit satte fünf Zähler gegen Abstiegskandidaten liegen. Und sie stehen bei einem Schnitt von fast zwei Gegentoren pro Saisonpartie.