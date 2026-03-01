 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

VfB Marburg enttäuscht zum Restrundenstart

Teaser HL: +++ Das hat sich der Fußball-Hessenligist anders vorgestellt: Gegen Kellerkind Kassel gibt es eine krachende Niederlage. Was der Trainer zu sagen hat +++

Kann es nicht fassen: Kevin Kaguah, Trainer des Fußball-Hessenligisten VfB Marburg. (Archivfoto) © Stefan Tschersich/VfB Marburg
Kann es nicht fassen: Kevin Kaguah, Trainer des Fußball-Hessenligisten VfB Marburg. (Archivfoto) © Stefan Tschersich/VfB Marburg

Marburg . Fußball-Hessenligist VfB Marburg ist mit einer enttäuschenden 2:5 (1:1)-Heimniederlage gegen Kellerkind CSC 03 Kassel aus der Winterpause gestartet. Allein binnen der letzten drei sieglosen Partien ließen die Marburger damit satte fünf Zähler gegen Abstiegskandidaten liegen. Und sie stehen bei einem Schnitt von fast zwei Gegentoren pro Saisonpartie.

