 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

VfB Marburg entführt drei Punkte aus der Rhönkampfbahn

Teaser HL: +++ Mit Fortuna im Bunde, aber auch leidenschaftlich unterwegs: Fußball-Hessenligist VfB Marburg holt beim Hünfelder SV alle drei Punkte. Wer die Matchwinner waren +++

von Redaktion · Gestern, 20:01 Uhr · 0 Leser
Ebnet mit seinem verwandelten Foulelfmeter den Weg zum Auswärtssieg beim Hünfelder SV: Gentrit Limani (r.) von Fußball-Hessenligist VfB Marburg. (Archivbild) © Jens Schmidt
Ebnet mit seinem verwandelten Foulelfmeter den Weg zum Auswärtssieg beim Hünfelder SV: Gentrit Limani (r.) von Fußball-Hessenligist VfB Marburg. (Archivbild) © Jens Schmidt

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Hünfeld. Der VfB Marburg hat sein erstes Auswärtsspiel der Fußball-Hessenligasaison 2026/27 erfolgreich gestaltet. Die „Schimmelreiter“ setzten sich am Freitagabend beim Hünfelder SV nach einer leidenschaftlichen Vorstellung mit 1:0 (1:0) durch.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.