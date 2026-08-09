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Ligabericht
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VfB Marburg entführt drei Punkte aus der Rhönkampfbahn
Teaser HL: +++ Mit Fortuna im Bunde, aber auch leidenschaftlich unterwegs: Fußball-Hessenligist VfB Marburg holt beim Hünfelder SV alle drei Punkte. Wer die Matchwinner waren +++
Hünfeld. Der VfB Marburg hat sein erstes Auswärtsspiel der Fußball-Hessenligasaison 2026/27 erfolgreich gestaltet. Die „Schimmelreiter“ setzten sich am Freitagabend beim Hünfelder SV nach einer leidenschaftlichen Vorstellung mit 1:0 (1:0) durch.