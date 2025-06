VfB Marburg bezwingt SG Bad Soden und zieht ins Finale ein

Marburg. Der VfB Marburg erhält sich die Chance, auch in der neuen Saison dem hessischen Fußball-Oberhaus anzugehören. Nach dem 1:0-Hinspielsieg bei Nord-Verbandsligist SG Bad Soden gewannen die Marburger am Freitagabend auch das Halbfinal-Rückspiel der Relegation mit 3:2 (2:2). Im Finale am Pfingstmontag (14 Uhr) trifft der VfB auf neutralem Gelände in Griesheim auf Süd-Verbandsligist SC Dortelweil (4:0 und 2:5 gegen den FV Biebrich 02).