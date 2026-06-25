VfB Lübeck verstärkt Abwehr: Emmanuel Ntsiakoh kommt an die Lohmühle

Mit Emmanuel Ntsiakoh präsentiert der VfB Lübeck einen neuen Baustein für das Abwehrzentrum für die Saison 2026/27 in der Regionalliga Nord.bDer 22-jährige Innenverteidiger wechselt an die Lohmühle und soll die Defensive der Grün-Weißen mit seiner Physis und regionaler Erfahrung stabilisieren.

Mit einer Körpergröße von 1,94 Metern bringt Ntsiakoh das nötige Gardemaß für die Innenverteidigung mit. Der gebürtige Hamburger wurde über Jahre hinweg beim Hamburger SV ausgebildet, wo er sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlief. Nach seinen Stationen beim HSV II, dem FC Teutonia 05 sowie zuletzt bei Altona 93 in der Regionalliga Nord bringt der Defensivakteur bereits wertvolle Erfahrung im viertklassigen Fußball mit. Nach einem einwöchigen Probetraining mit positivem Eindruck und einem erfolgreich absolvierten Medizincheck bei VfB-Arzt Dr. Ulf Seidel entschied sich Ntsiakoh für ein Engagement in Lübeck.

Die Verpflichtung passt Ausrichtung des Vereins, wie Sportvorstand Hanno Behrens betont: „Emmanuel bringt ein sehr interessantes Profil mit. Er ist zweikampfstark und robust, verfügt aber trotz seines jungen Alters über ein großes Entwicklungspotenzial.“ Ntsiakoh, der beim VfB die Rückennummer 4 tragen wird, ist nach Vereinsangaben einer von elf Kaderspielern, die bereits für die kommende Spielzeit unter Vertrag stehen.

Der Spieler selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit dem VfB Lübeck waren von Anfang an sehr positiv. Der Verein hat große Ambitionen und einen klaren Plan für die Zukunft.“ Passend zum Vereinsmotto „Gemeinsam bauen wir die Zukunft“ unterzeichnete Ntsiakoh im Rahmen der aktuellen Kampagne symbolisch einen Baustein. Für den VfB Lübeck ist dieser Transfer ein weiterer Schritt, um mit einer Mischung aus hungrigen Talenten und erfahrenen Akteuren ein wettbewerbsfähiges Fundament für die anstehende Saison zu legen.