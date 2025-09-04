VfB Lübeck verpflichtet Noah Andreas

Der VfB Lübeck hat kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einmal personell nachgelegt und Defensivspieler Noah Andreas unter Vertrag genommen. Der 22-Jährige, der zuletzt vereinslos war, unterschrieb an der Lohmühle einen Vertrag bis zum Saisonende.

Andreas, gebürtig aus Krefeld, wurde insgesamt 14 Jahre in der Jugend von Borussia Mönchengladbach ausgebildet und sammelte anschließend Erfahrung in der Regionalligamannschaft des Hamburger SV. Für beide Klubs absolvierte er bereits 54 Regionalligaspiele. Seit dem 1. Juli war der Rechtsfuß vereinslos, trainierte aber in den vergangenen Wochen bereits beim VfB mit.

Sportvorstand Sebastian Harms freut sich über die Verpflichtung seines 14. Neuzugangs in diesem Sommer: „Noah kann sowohl im defensiven und zentralen Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen. Er bringt körperliche Robustheit, eine saubere Technik und ein gutes Zweikampfverhalten mit. Zudem ist er ein reflektierter junger Mann – wir sind überzeugt, dass er unser Team bereichert.“