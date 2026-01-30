VfB Lübeck verpflichtet Mittelfeldspieler Fabrizio Fili

Der Regionalligist VfB Lübeck hat einen weiteren Neuzugang für die Mission Rückrunde präsentiert: Fabrizio Fili, 21-jähriger Mittelfeldspieler mit Erfahrung aus der Oberliga, unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. In der Jugend wurde Fili beim FC Viktoria Köln ausgebildet. Im Stadtteil Höhenberg kickte der gebürtige Leverkusener in der U19-Bundesliga.

Im Herrenbereich sammelte der Rechtsfuß in den Oberligen West (SG Wattenscheid), Westfalen (SV Schermbeck, SpVgg Erkenschwick) sowie zuletzt Niederhein (Ratingen 04/19) Erfahrungen und Spielpraxis.

Erster Auftritt im VfB-Trikot

Bereits am vergangenen Samstag kam Fabrizio Fili erstmals im Trikot des VfB Lübeck zum Einsatz und stand beim 3:1-Testspielsieg gegen den Oberligisten SV Siebenbollentin auf dem Rasen, wo er erste Eindrücke seiner Qualitäten hinterließ. Sportlich könnte der entwicklungsfähige Fili besonders in dynamischen Umschaltsituationen, in Verbindungsspiel und als zusätzlicher Ballverteiler im Zentrum einen Unterschied machen.