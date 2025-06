VfB Lübeck verpflichtet Ex-Teutonen Fabian Istefo

Der VfB Lübeck hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison 2025/26 verpflichtet: Mit Fabian Istefo, 31‑jähriger Mittelfeldspieler, der seine Ausbildung u. a. bei SV Werder Bremen genoss, erhält ein dynamischer Spieler mit Zug zum Tor an der Lohmühle einen Ein‑Jahres‑Vertrag. Damit setzt der Regionalligist seine strategische Auffrischung mit erfahrenen Offensivkräften fort.



Istefo, gebürtig aus Würzburg, spielte zuletzt in Australien bei Malvern City, nachdem er bis Juli 2024 bei FC Teutonia 05 Ottensen aktiv war. Davor sammelte er wertvolle Stationen bei SSV Jeddeloh, FC Schönberg 95 und dem Lüneburger SK Hansa. Im offensiven Zentrum wie auf Außenpositionen verspricht er kreative Impulse und Torgefahr.



VfB‑Sportvorstand Sebastian Harms lobt Istefos Qualitäten:

„…Seine offensiven Qualitäten – Passspiel, Torgefahr, Kreativität – hat er in den letzten Jahren vielfach nachgewiesen. Seine positiv verrückte Art wird uns auch außerhalb des Platzes bereichern.“

Harms betont damit, dass der Kontakt zu Istefo „schon seit längerem“ bestand und Müller genau den Spielertyp verkörpert, den Lübeck für die kommende Spielzeit sucht. Mit Istefos Verpflichtung ergänzt der VfB Lübeck sein Offensivspiel gezielt um Kreativität und Abschlussstärke. Für die neue Saison unter Trainer Guerino Capretti ist das Ziel klar: Der mitreißende Siegeslauf ausbauen und im Kampf um die Aufstiegsplätze ein Wörtchen mitreden.