VfB Lübeck verpflichtet Dardan Karimani bis 2026

Der VfB Lübeck stellt mit Dardan Karimani den nächsten Neuzugang vor. Der 26-jährige Offensivspieler war zuletzt für den Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost aktiv und unterschrieb nun an der Lohmühle einen Vertrag bis zum 30.06.2026.

Bereits in der Saisonvorbereitung trainierte Karimani beim VfB Lübeck mit und kam auch in den Testspielen beim Eichholzer SV, VfR Neumünster und Greifswalder FC zum Einsatz. Mit insgesamt vier Treffern in den Testspielen empfahl er sich für einen Vertrag an der Lohmühle. Zukünftig trägt er beim VfB das Trikot mit der Nummer 23.

In der letzten Saison lief der flexibel einsetzbare Offensivspieler für den Chemnitzer FC auf und bestritt 16 Partien in der Regionalliga Nordost, auch im Sachsenpokal wurde er in drei Runden eingesetzt. Zuvor spielte Karimani bereits für die Würzburger Kickers, mit denen er in der Spielzeit 2023/24 die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern feierte, sowie den SV Lippstadt 08, SC Verl und den SC Paderborn II. Für dessen erste Mannschaft kam er in der Saison 2016/17 zu einem Kurzeinsatz in der 3. Liga. Insgesamt bringt Karimani die Erfahrung aus 80 Spielen in der Regionalliga West (sieben Tore) und 67 Partien in der Regionalliga Bayern (14 Treffer) mit.