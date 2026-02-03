VfB Lübeck verpflichtet Arber Mrijaj

Mit Arber Mrijaj verpflichtet der VfB Lübeck bis zum Saisonende einen Spieler, der in den vergangenen Wochen bereits intensiv am Mannschaftstraining teilgenommen hat und sich dabei sportlich und menschlich gut präsentierte. Der 24-jährige Defensivakteur, geboren am 30. März 2001 in Sinsheim, bringt mit 1,90 m Körpergröße die physischen Voraussetzungen mit, um vor allem im zentralen Defensivbereich eingesetzt zu werden.

Vor seinem Engagement beim VfB Lübeck spielte Mrijaj zuletzt im Ausland bei FK Rudar Prijedor in der bosnisch-herzegowinischen Premijer Liga, wo er in der Saison 2025/26 einige Pflichtspieleinsätze sammeln konnte. Zuvor war er unter anderem in der Regionalliga Bayern für SV Viktoria Aschaffenburg aktiv und sammelte dort sowie bei weiteren Stationen wie TuS Mechtersheim, Türkspor Mosbach und VfB Eppingen wertvolle Erfahrungen. Seine fußballerische Laufbahn ist geprägt von einer breiten Vielfalt an Ligen und Spielsystemen, in denen er seine defensiven Qualitäten stetig weiterentwickelt hat.

Arber Mrijaj hat bereits in zwei Testspielen für den VfB Lübeck auf dem Platz gestanden: sowohl beim Vorbereitungsspiel gegen den ETSV Hamburg als auch beim 3:1-Erfolg über den Oberligisten SV Siebenbollentin zeigte er in der Abwehrreihe eine gute Zweikampfführung und einen starken Spielaufbau. Diese Auftritte haben seinen festen Wechsel an die Lohmühle maßgeblich mit beeinflusst.

Sportvorstand Harms lobt Vielseitigkeit

„Arber hat in den vergangenen Wochen im Training und in den Testspielen einen guten Eindruck hinterlassen und sich diese Chance verdient“, sagt Sportvorstand Sebastian Harms. „Mit seiner Vielseitigkeit, seinem starken Passspiel und seiner physischen Präsenz wird er uns in unseren defensiven Möglichkeiten verstärken. Wir sind überzeugt, dass Arber sich auch menschlich schnell in unsere Mannschaft integrieren kann.“