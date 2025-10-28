VfB Lübeck verpasst Befreiungsschlag – FC St. Pauli II erkämpft Remis

In einem intensiven Duell setzte der VfB zunächst die spielerischen Akzente. Antonio Verinac brachte die Hausherren in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der FC St. Pauli II antwortete schnell: Nur acht Minuten später traf Erik Ahlstrand in der 43. Minute zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch weder Lübeck noch die Gäste aus Hamburg konnten die Partie für sich entscheiden. Damit verpasste der VfB Lübeck die Gelegenheit, sich entscheidend vom unteren Tabellendrittel abzusetzen. Mit nun 18 Punkten rangiert die Mannschaft auf Platz zehn, punktgleich mit anderen Teams.

Der FC St. Pauli II erkämpfte sich mit dem Remis den zehnten Punkt der Saison und bleibt zwar Tabellenletzter, konnte aber zumindest ein kleines Zeichen im Kampf gegen den Abstieg setzen.

