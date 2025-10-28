VfB Lübeck verpasst Befreiungsschlag – FC St. Pauli II erkämpft Remis

Im heutigen Nachholspiel der Regionalliga Nord trennten sich der VfB Lübeck und der FC St. Pauli II mit 1:1. Für beide Teams war es ein Duell mit hoher Bedeutung – Lübeck wollte den Anschluss ans Mittelfeld herstellen, während St. Pauli II dringend Punkte im Abstiegskampf brauchte. Am Ende reichte es für keinen der beiden Clubs zu einem Sieg.
In einem intensiven Duell setzte der VfB zunächst die spielerischen Akzente. Antonio Verinac brachte die Hausherren in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der FC St. Pauli II antwortete schnell: Nur acht Minuten später traf Erik Ahlstrand in der 43. Minute zum Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch weder Lübeck noch die Gäste aus Hamburg konnten die Partie für sich entscheiden. Damit verpasste der VfB Lübeck die Gelegenheit, sich entscheidend vom unteren Tabellendrittel abzusetzen. Mit nun 18 Punkten rangiert die Mannschaft auf Platz zehn, punktgleich mit anderen Teams.
Der FC St. Pauli II erkämpfte sich mit dem Remis den zehnten Punkt der Saison und bleibt zwar Tabellenletzter, konnte aber zumindest ein kleines Zeichen im Kampf gegen den Abstieg setzen.
---
Am Mittwoch steigt ein weiteres Nachholspiel: Hannover 96 II trifft auf den 1. FC Phönix Lübeck. Die Gastgeber wollen nach der 1:3-Heimniederlage im Stadtderby gegen den HSC Hannover eine Reaktion zeigen. Zwar brachte Sean Busch Hannover früh in Führung, doch danach brachen die Hausherren ein und kassierten drei Gegentreffer durch Finn-Louis Kiszka (45. und 68.) sowie Fabian Weigel (74.).
Phönix Lübeck hingegen reist mit viel Selbstvertrauen an. Zuletzt gewann das Team mit 2:0 bei Altona 93 durch Tore von Benjamin Luis in der 28. Minute und Stylianos Kokovas per Foulelfmeter in der 56. Minute. Mit einem weiteren Sieg könnten die Lübecker ihren fünften Tabellenplatz festigen und den Rückstand auf die Spitzengruppe verkürzen. Hannover 96 II will dagegen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und sich vom Mittelfeld absetzen.
________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________