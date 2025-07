VfB Lübeck unterliegt Greifswalder FC im letzten Test deutlich

Die Partie begann denkbar ungünstig: Schon in der ersten Spielminute traf Grace Honore Bokake Bolufe zur Führung für den GFC. Lübeck wirkte zunächst ungeordnet und ließ weitere gefährliche Aktionen zu, konnte sich jedoch mehrfach auf Torhüter Finn Böhmker verlassen. In der 17. Minute erhöhte Osman Atilgan per Strafstoß auf 2:0, ehe ein individueller Fehler in der VfB-Abwehr vor dem 0:3 durch Joseph Richardson II zum dritten Gegentreffer führte (37.).

Erst nach dem Seitenwechsel zeigte sich der VfB Lübeck defensiv gefestigter und setzte vereinzelt offensive Akzente. Chancen von Antonio Verinac und nach Standardsituationen blieben jedoch ungenutzt. Auch Greifswald blieb gefährlich, kam jedoch nicht mehr zum Torerfolg.