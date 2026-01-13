VfB Lübeck und Nemo Philipp trennen sich einvernehmlich

Fokus auf berufliche Zukunft außerhalb des Fußballs

Ausgangspunkt für die Entscheidung war der Wunsch des 24-Jährigen, sich künftig stärker auf seine berufliche Entwicklung außerhalb des Fußballs zu konzentrieren. Die damit verbundenen zeitlichen Anforderungen lassen sich mit dem Trainings- und Spielbetrieb unter Profibedingungen am Tage nicht dauerhaft vereinbaren. Nach intensiven Gesprächen kamen Verein und Spieler gemeinsam zu dem Entschluss, den Vertrag vorzeitig zu beenden.

Sportvorstand Sebastian Harms erklärt die Entscheidung

Sportvorstand Sebastian Harms erläutert die Hintergründe: „Nemo ist in der Winterpause mit dem Wunsch an uns herangetreten, seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen, um sich verstärkt um sein berufliches Vorankommen kümmern zu können, was sich mit den sportlichen Anforderungen unter Profibedingungen und Trainingseinheiten am Tag schwer vereinbaren lässt. Diesem Wunsch haben wir nach mehreren Gesprächen entsprochen. Wir danken Nemo für seinen Einsatz im VfB-Trikot und sein menschlich jederzeit einwandfreies Auftreten und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.“