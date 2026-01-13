VfB Lübeck und Nemo Philipp trennen sich einvernehmlich

Der VfB Lübeck und Offensivspieler Nemo Philipp gehen ab sofort getrennte Wege. Beide Seiten einigten sich einvernehmlich auf eine sofortige Auflösung des bestehenden Vertrages.
Ausgangspunkt für die Entscheidung war der Wunsch des 24-Jährigen, sich künftig stärker auf seine berufliche Entwicklung außerhalb des Fußballs zu konzentrieren. Die damit verbundenen zeitlichen Anforderungen lassen sich mit dem Trainings- und Spielbetrieb unter Profibedingungen am Tage nicht dauerhaft vereinbaren. Nach intensiven Gesprächen kamen Verein und Spieler gemeinsam zu dem Entschluss, den Vertrag vorzeitig zu beenden.
Sportvorstand Sebastian Harms erläutert die Hintergründe: „Nemo ist in der Winterpause mit dem Wunsch an uns herangetreten, seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen, um sich verstärkt um sein berufliches Vorankommen kümmern zu können, was sich mit den sportlichen Anforderungen unter Profibedingungen und Trainingseinheiten am Tag schwer vereinbaren lässt. Diesem Wunsch haben wir nach mehreren Gesprächen entsprochen. Wir danken Nemo für seinen Einsatz im VfB-Trikot und sein menschlich jederzeit einwandfreies Auftreten und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.“
Nemo Philipp, geboren am 3. September 2001 in Hamburg, war im Sommer 2025 vom US-amerikanischen College-Team der UCSB Gauchos an die Lohmühle gewechselt. Der 1,91 Meter große offensive Mittelfeldspieler kam für den VfB Lübeck in der Regionalliga Nord auf elf Einsätze mit insgesamt 247 Spielminuten. Darüber hinaus absolvierte er zwei Partien im Schleswig-Holstein-Pokal sowie drei Einsätze in der Landesliga Schleswig-Holstein.