VfB Lübeck überzeugt beim 2:0-Auswärtssieg in Jeddeloh

Torhüter Finn Böhmker (VfB Lübeck) hielt seinen Kasten sauber. – Foto: Olaf Wegerich

Der VfB Lübeck ist in guter Form und hat das unter Beweis gestellt. Am Samstagnachmittag setzte sich die Mannschaft des neuen Trainers Kevin Rodewald in einem Testspiel bei Regionalliga-Konkurrent SSV Jeddeloh mit 2:0 (2:0) durch. Nach der vorangegangenen Niederlage gegen den SC Victoria Hamburg bot der VfB im niedersächsischen Edewecht eine disziplinierte Vorstellung.

Im Vergleich zum letzten Test gab Coach Kevin Rodewald vier neue Akteure von Beginn an das Vertrauen. Finn Böhmker rückte für Ismaël François Bos ins Tor. Zudem komplettierten Bjarne Pfundheller, Neuzugang Felix Mandl sowie der als Probespieler getestete Emmanuel Appiah die Startelf. Neben den fünf Neuzugängen Jonas Dittrich, Emmanuel Ntsiakoh, Maximilian Schütt, Tom Kankowski und Selim Ajkic führten Dardan Karimani und Kapitän Marvin Thiel das Team auf den Platz.

Die taktischen Umstellungen zahlten sich bereits vor dem Pausenpfiff aus. Felix Mandl belohnte sich für eine starke Leistung und erzielte in der 28. Minute seinen ersten Treffer im Trikot der Grün-Weißen. Nur neun Minuten später legte Probespieler Emmanuel Appiah, der zuletzt für Altona 93 auflief, nach und erhöhte auf 2:0 (37.). Mit diesem souveränen Vorsprung ging es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang blieb das Spiel trotz zahlreicher Wechsel auf beiden Seiten ohne weitere Treffer. Trainer Kevin Rodewald nutzte die verbleibende Spielzeit, um weitere Akteure wie Colin Ulrich, Elias Al Sadi, Henry Jeschonek, Neuzugang Lennard Heiduck und Torben Sachau zu testen. Am Ende stand ein verdienter Testspielsieg, der dem Team für die weitere Vorbereitung zusätzlichen Schwung verleihen dürfte.

Nächster Härtetest auf der Lohmühle

Nach dem gelungenen Auftritt in Edewecht bleibt für den VfB kaum Zeit zum Durchschnaufen. Bereits am kommenden Mittwoch, den 8. Juli 2026, steht das nächste Vorbereitungsspiel an. Ab 19:00 Uhr gastiert dann der FC Mecklenburg Schwerin auf dem Trainingsplatz 1 der Lübecker Lohmühle.

SSV Jeddeloh: Onken – Taguchi, Friedrichs (C), Krasniqi, Bothe, Krolikowski, Böttcher, Janßen, Steinwender, von Aschwege, Siala.

Eingewechselt: Fengler, Gramberg, Brinkmann, Saathoff, Brandes, Kanowski.

Trainer: Kristian Arambasic.

VfB Lübeck: Böhmker – Dittrich, Ntsiakoh (60. Jeschonek), Schütt (70. Sachau), Thiel – Pfundheller, Kankowski (46. Ulrich), Karimani – Mandl (60. Heiduck), Ajkic, Appiah (46. Al Sadi).

Trainer: Kevin Rodewald.

Schiedsrichter: Florian Buß (BW Dörpen).

Assistenten: Bennet von Deetzen, Matthis Klaaßen.

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Felix Mandl (28.), 0:2 Emmanuel Appiah (37.).