VfB Lübeck triumphiert im Stadtduell, Oldenburger Machtdemonstration

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In der Regionalliga Nord boten die heutigen Begegnungen am 30. Spieltag sportliche Dramatik und richtungsweisende Ergebnisse. Während an der Tabellenspitze der Kampf um die Verfolgerplätze hinter dem Tabellenführer aus dem Emsland weiter entbrennt, kämpfen die Vereine am Ende des Tableaus mit großer Leidenschaft um jeden Zentimeter Boden.

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In der Hannover sahen 543 Zuschauer ein intensives Duell, in dem der Tabellenzweite seine Ambitionen untermauerte. Die Gäste vom SV Drochtersen/Assel starteten konzentriert gegen Hannover 96 II. Den Anfang machte Matti Steinmann, der in der 20. Minute das Tor zum 0:1 erzielte. Die Gäste blieben am Drücker und bauten die Führung durch Miguel Coimbra Fernandes in der 35. Minute auf 0:2 aus. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte bei den Hausherren noch einmal Hoffnung auf, als Tom Hobrecht in der 45. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 markierte. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen der Hannoveraner in der zweiten Halbzeit blieb es bei diesem Ergebnis. ---

8565 Zuschauer erlebten eine emotionale Achterbahnfahrt. Der SV Meppen tat sich gegen einen defensivstarken SC Weiche Flensburg 08 lange Zeit schwer und geriet zunächst in Rückstand, als Torben Marten in der 24. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte. Der Spitzenreiter bewies jedoch einen langen Atem und drängte in der Schlussphase vehement auf die Wende. In der 78. Minute gelang Julian Ulbricht der viel umjubelte Ausgleich zum 1:1. Als sich viele bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug Simon Engelmann in der 89. Minute eiskalt zu und traf zum 2:1-Endstand. ---

Es entwickelte sich ein hochemotionaler Schlagabtausch zwischen dem Aufsteiger Altona 93 und dem TuS Blau-Weiß Lohne. Die Hauptrolle spielte dabei Altonas Torjäger, der die Partie fast im Alleingang entschied. Zunächst brachte Rasmus Tobinski die Hausherren in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen in der 52. Minute der Ausgleich zum 1:1, bevor Luke Schierenbeck in der 63. Minute das Spiel zugunsten der Lohner auf 1:2 drehte. Altona zeigte jedoch eine beeindruckende Moral: Erneut war es Rasmus Tobinski, der in der 68. Minute zum 2:2 ausglich. In der dramatischen Schlussminute krönte Rasmus Tobinski seine Leistung in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer zum 3:2-Sieg. ---

Eine einseitige Angelegenheit bekamen die Zuschauer beim Aufeinandertreffen des SSV Jeddeloh und des HSC Hannover zu sehen. Die Gastgeber ließen von der ersten Sekunde an keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Bereits in der 2. Minute erzielte Pascal Steinwender das frühe 1:0. Nach der Pause schraubte Jeddeloh das Ergebnis kontinuierlich in die Höhe: Tobias Bothe traf in der 50. Minute zum 2:0, bevor Ibrahim Touray in der 63. Minute auf 3:0 erhöhte. Den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung setzte Tom Gaida in der 72. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand. ---

In einem hochemotionalen Stadtderby vor 5214 Zuschauern sicherte sich der VfB Lübeck drei wertvolle Punkte gegen den 1. FC Phönix Lübeck. Die Gäste gingen zunächst in Führung, als Julian Markvoort in der 19. Minute das 0:1 erzielte. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff gelang den Hausherren der psychologisch wichtige Ausgleich durch Dardan Karimani in der 45. Minute. Nach dem Seitenwechsel übernahm der VfB die Kontrolle und drehte die Partie durch Yusuf Wardak, der in der 56. Minute zum 2:1 traf. Den Schlusspunkt unter den Heimsieg setzte Mikail Polat in der 75. Minute durch einen verwandelten Handelfmeter zum 3:1-Endstand. ---

Vor 911 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Bremer Stadtduell, in dem der Bremer SV die Oberhand behielt. Die Zweitvertretung vom SV Werder Bremen startete zunächst erfolgreich in die Partie, als Dominik Kasper in der 15. Minute die Führung zum 1:0 markierte. Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt: Leon Gino Schmidt glich in der 22. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Kurz nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit erzielte Joshua Dudock in der 48. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand und sicherte dem Bremer SV damit den prestigeträchtigen Auswärtssieg. ---

Im Kampf um den Klassenerhalt feierte der FC Eintracht Norderstedt vor 364 Zuschauern einen immens wichtigen Heimsieg gegen den Aufsteiger FSV Schöningen. Den Torreigen eröffnete Jonas Behounek in der 20. Minute mit der Führung zum 1:0. Schöningen kam kurz nach der Pause zurück, als Philipp Harant in der 49. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. In der Schlussphase bewiesen die Gastgeber jedoch den längeren Atem: Melvin Zimmer brachte Norderstedt in der 77. Minute mit 2:1 erneut in Front, ehe Ohene Köhl in der 88. Minute mit dem 3:1 alles klar machte. ---

Eine souveräne Vorstellung bot der VfB Oldenburg vor 3298 Zuschauern gegen die Reserve vom FC St. Pauli. Die Weichen für den Heimsieg wurden noch vor der Pause gestellt: Marc Schröder traf in der 39. Minute zum 1:0, und nur drei Minuten später erhöhte Aurel Loubongo in der 42. Minute auf 2:0. Im zweiten Durchgang baute Julian Boccaccio in der 55. Minute die Führung auf 3:0 aus. Die Hamburger kamen durch Max Herrmann in der 81. Minute zwar noch zum Anschlusstreffer zum 3:1, doch Drilon Demaj stellte in der 85. Minute den alten Abstand zum 4:1-Endstand wieder her. ---

In einer spannenden Begegnung musste der Hamburger SV II eine bittere Heimniederlage gegen den BSV Kickers Emden hinnehmen. Lange Zeit fielen keine Tore, bis die Gäste in der Schlussphase eiskalt zuschlugen. Mika Eickhoff markierte in der 87. Minute das 0:1, und Tido Steffens sorgte in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) für den 0:2-Endstand. Die Emotionen kochten in der 95. Minute noch einmal hoch, als Glory Kiveta aufseiten der Hamburger die Rote Karte sah.