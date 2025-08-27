VfB Lübeck trifft auf Tabellenführer Jeddeloh

Am Mittwochabend empfängt der VfB Lübeck den aktuellen Spitzenreiter SSV Jeddeloh. Nach dem Auswärtssieg in Norderstedt wollen die Grün-Weißen auch zuhause punkten.

Um 19 Uhr rollt an der Lohmühle wieder der Ball: Der VfB Lübeck bekommt es mit dem SSV Jeddeloh zu tun, der mit 15 Punkten aus fünf Spielen an der Tabellenspitze steht. Die Lübecker rangieren nach vier Partien mit sechs Zählern im Mittelfeld, gehen jedoch mit Selbstvertrauen in die Begegnung – zuletzt gab es ein 4:2 bei Eintracht Norderstedt.

Die Bilanz spricht klar für den VfB: In zehn Pflichtspielen gegen Jeddeloh gelangen sechs Siege, nur einmal ging man als Verlierer vom Platz. Auch vier der bisherigen fünf Heimduelle konnte Lübeck für sich entscheiden.

Trotzdem wartet eine schwere Aufgabe. Der SSV kommt mit der Empfehlung eines 7:1-Sieges gegen St. Pauli II und präsentiert sich in Topform. Für den VfB gilt es daher, kompakt zu stehen und die Heimstärke auszuspielen.