VfB Lübeck reist am Freitag zum SV Meppen

Nach dem erfolgreichen Heimauftakt gegen den Bremer SV steht für den VfB Lübeck am Freitag, den 1. August 2025, das erste Auswärtsspiel der Regionalliga-Saison 2025/26 an. Um 19.00 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti beim SV Meppen in der Hänsch-Arena – ein Duell zweier Teams, die zum Saisonstart dreifach punkten konnten. Während Lübeck den Bremer SV besiegte, entschied Meppen das Eröffnungsspiel bei Kickers Emden mit 1:0 für sich.