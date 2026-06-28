VfB Lübeck nimmt Ismaël François Bos unter Vertrag

Der VfB Lübeck präsentiert mit Ismaël François Bos einen Neuzugang. Der 24-jährige Keeper wechselt vom Hamburger Oberligisten FC Süderelbe an die Lohmühle und soll die Qualität sowie den Konkurrenzkampf im grün-weißen Torwartteam maßgeblich erhöhen.

Mit einer Körpergröße von 1,88 Metern und einer exzellenten fußballerischen Grundausbildung bringt Bos ein hochinteressantes Profil mit in die Hansestadt. Seine prägenden Jugendjahre verbrachte der in den Niederlanden ausgebildete Torhüter in den Nachwuchsleistungszentren von Erstligisten wie Sparta Rotterdam, NAC Breda und Willem II. Diese fundierte taktische und technische Schule legte den Grundstein für eine Laufbahn, die ihn bereits über Stationen in Deutschland und Spanien bis in den Fokus der haitianischen Nationalmannschaft führte, für deren Kreis er bereits nominiert wurde.

Zuletzt unterstrich er seine Qualitäten beim FC Süderelbe, wo er in der abgelaufenen Oberliga-Saison in 22 Einsätzen sechs Mal ohne Gegentor blieb. Seine Präsenz im Strafraum und seine athletische Spielweise machten die Lübecker Verantwortlichen auf ihn aufmerksam.

„Etwas entwickeln“: Überzeugung an der Lohmühle

Der Wechsel nach Lübeck ist für Bos, der auch das Vereinsmotto „Gemeinsam bauen wir die Zukunft“ durch seine symbolische Unterschrift auf dem Baustein-Projekt der Kampagne unterstrich, ein bewusster Schritt. „Der VfB Lübeck ist ein großer Traditionsverein mit einer beeindruckenden Geschichte und einer großen Strahlkraft“, betont der Neuzugang. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich schnell überzeugt. Ich habe gespürt, dass hier etwas entwickelt werden soll und dass ich Teil dieses Weges sein kann. Für mich ist das eine große Chance und ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und mich jeden Tag weiterzuentwickeln.“

Behrens: „Spannendes Profil mit Potenzial“

Auch Sportvorstand Hanno Behrens, der die sportliche Entwicklung des Vereins maßgeblich mitgestaltet, zeigt sich mit der Neuverpflichtung sehr zufrieden: „François ist ein Torhüter mit einem spannenden Profil. Er bringt eine sehr gute Ausbildung aus den Niederlanden mit, verfügt über internationale Erfahrungen und besitzt noch Entwicklungspotenzial.“ Für Behrens passt Bos ideal in das Anforderungsprofil der Grün-Weißen: „Wir sehen bei ihm die Voraussetzungen, um sich in unserem Umfeld weiterzuentwickeln und den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition zu erhöhen. Genau solche Spieler suchen wir für unseren Weg.“

Mit der Verpflichtung von Ismaël François Bos unterstreicht der VfB Lübeck seinen Anspruch, langfristig ein stabiles Fundament für die Zukunft zu bilden.