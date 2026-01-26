VfB Lübeck leiht Gianluca Pelzer aus

Ausbildung beim Rostocker FC und Hansa Rostsock

Der gebürtige Trierer erhielt seine fußballerische Ausbildung zunächst beim Rostocker FC und anschließend im Nachwuchsleistungszentrum des FC Hansa Rostock. Zuletzt lief Pelzer für die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim auf, ehe er vor kurzem einen Vertrag beim FC Energie Cottbus unterschrieb. Mit einer Körpergröße von 1,86 Metern bringt der Innenverteidiger ein ausgeprägtes Defensivprofil mit und sammelte trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung auf hohem sportlichem Niveau.

Talentierter und entwicklungsfähiger Neuzugang

„Mit Gianluca haben wir einen sehr talentierten und entwicklungsfähigen Innenverteidiger verpflichtet, der unser Team sowohl defensiv als auch in der Spieleröffnung bereichern wird“, sagt Sebastian Harms, Sportvorstand des VfB Lübeck. „Gianluca ist ein junger Spieler mit großem Potenzial und dem nötigen Willen, sich weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass er in unserer Mannschaft wichtige Impulse setzen kann und freuen uns sehr, ihn für die Rückrunde an der Lohmühle dabei zu haben. Unser Trainer Rino Capretti – der persönlich Zugang zu Gianluca gefunden hat – und Gianluca selbst sind gegenseitig davon überzeugt, sich sportlich helfen zu können und wir danken auch dem FC Energie Cottbus für das Vertrauen in unsere Arbeit bei der Weiterentwicklung ihres Spielers und die professionelle Zusammenarbeit bei der Realisierung dieser Leihe.“