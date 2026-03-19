VfB Lübeck: Kein Gästeblock beim Auswärtsspiel in Schöningen

– Foto: Imago Images

Der VfB Lübeck tritt am Freitag, den 20. März 2026, um 18:30 Uhr beim FSV Schöningen an. Aufgrund der noch laufenden Aufarbeitung der Vorfälle beim letzten Heimspiel hat der VfB Lübeck den Verantwortlichen des FSV Schöningen empfohlen, keinen Gästeblock zu öffnen. Der Verein ist dieser Empfehlung gefolgt, sodass am Spielort weder ein Gästebereich noch eine Tageskasse für Lübecker Fans zur Verfügung stehen wird.