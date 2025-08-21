 2025-08-20T04:22:19.839Z

VfB Lübeck im Landespokal gefordert

Achtelfinale bei Kilia Kiel angesetzt – Regionalligaspiel gegen HSV II verschoben

Der VfB Lübeck kennt nun den Termin für sein Achtelfinale im Landespokal Schleswig-Holstein: Die Begegnung beim Oberligameister FC Kilia Kiel wird am Samstag, 13. September 2025, um 14 Uhr ausgetragen.

Regionalligapartie gegen HSV II wird nachgeholt

Das ursprünglich für dieses Wochenende vorgesehene Punktspiel in der Regionalliga Nord beim Hamburger SV II findet dagegen erst am Mittwoch, 5. November 2025, statt. Anstoß an der Wolfgang-Meyer-Sportanlage ist um 19.30 Uhr. Behördliche Vorgaben hatten die Verlegung erforderlich gemacht.

