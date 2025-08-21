Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Imago Images
VfB Lübeck im Landespokal gefordert
Achtelfinale bei Kilia Kiel angesetzt – Regionalligaspiel gegen HSV II verschoben
Der VfB Lübeck kennt nun den Termin für sein Achtelfinale im Landespokal Schleswig-Holstein: Die Begegnung beim Oberligameister FC Kilia Kiel wird am Samstag, 13. September 2025, um 14 Uhr ausgetragen.
Regionalligapartie gegen HSV II wird nachgeholt
Das ursprünglich für dieses Wochenende vorgesehene Punktspiel in der Regionalliga Nord beim Hamburger SV II findet dagegen erst am Mittwoch, 5. November 2025, statt. Anstoß an der Wolfgang-Meyer-Sportanlage ist um 19.30 Uhr. Behördliche Vorgaben hatten die Verlegung erforderlich gemacht.