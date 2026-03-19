VfB Lübeck II gegen TSV Lägerdorf: Schwere Auswärtsaufgabe

– Foto: Volkhard Patten

Am 23. Spieltag der Landesliga Holstein trifft der Zweite der Tabelle, VfB Lübeck II, auf den Tabellennachbarn TSV Lägerdorf. Das Spiel findet am Samstag, den 21. März 2026, um 15:30 Uhr statt. Nach einem knappen 1:0-Erfolg beim TSV Bargteheide wollen die Gastgeber ihre Position an der Tabellenspitze verteidigen. Nach der 1:3-Niederlage gegen SC Rönnau will Lägerdorf nun die Chance nutzen, sich gegen die Spitzenmannschaften der Liga zu behaupten.

Trainer Michael Blume vom TSV Lägerdorf beschreibt die Ausgangslage: „Auf uns kommt eine weitere schwere Aufgabe zu: Auswärts beim VfB 2. Wir würden gerne mal ein Spiel gegen die Top 3 gewinnen. Dazu haben wir jetzt wieder die Gelegenheit, uns mit den Besten der Liga zu messen. An so einem Tag muss alles passen. Wer wohl Favorit ist, sollte klar sein. Dennoch werden wir es versuchen, den Jungs aus Lübeck das Leben sehr schwer zu machen, um uns auch so weiterzuentwickeln.“

Die Ausgangslage ist eindeutig: VfB Lübeck II rangiert mit 47 Punkten knapp hinter dem Tabellenführer SC Rapid Lübeck, während Lägerdorf mit 29 Punkten auf Platz neun steht. Blume geht offen mit den Herausforderungen um: „Im Moment sind wir nicht in der Lage, viele Tore zu erzielen. In jedem Spiel haben wir 5–6 gute Torchancen. Und irgendwie fangen wir uns die wenigen Torchancen gegen uns immer wieder in aller Regelmäßigkeit. Das müssen wir abstellen, um auch mal wieder überzeugend zu gewinnen.“