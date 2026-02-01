VfB Lübeck holt Offensivtalent Yusuf Wardak auf Leihbasis

Der VfB Lübeck verstärkt seinen Angriff mit dem vielseitigen 20-Jährigen Yusuf Wardak, der bis zum Saisonende vom SV Waldhof Mannheim ausgeliehen wird. Geboren am 6. Dezember 2005 in Frankfurt am Main, misst der deutsche Stürmer 1,88 Meter und glänzt durch seine körperliche Präsenz – perfekt für die Rolle als zentrale Spitze oder als abgezogener Torjäger.

Wardak formte sich in den Jugendabteilungen von TS Ober-Roden und SG Rot-Weiss Frankfurt, bevor er 2024 zu Waldhof Mannheim in die 3. Liga wechselte. Dort blieb er im erweiterten Profikader ohne Einsätze in der Liga, gewann aber in der Saison 2025/26 bei Eintracht Hohkeppel in der Mittelrheinliga Routine und Matchpraxis.

In Lübeck wartet nun ein höheres Level: Hier kann der flexible Offensivmann taktische Breite schaffen, sei es zentral oder in der Spitze. Sportvorstand Sebastian Harms schwärmt: „Yusuf ist ein technisch versierter Offensivspieler, der auf mehreren Positionen im Angriff spielen kann. Seine Qualitäten als Angreifer oder offensiver Mittelfeldspieler geben uns zusätzliche Variabilität in der Offensive. Er ist sowohl in der Lage, den finalen Pass zu spielen, als auch selbst Torgefährlichkeit zu entwickeln. Zudem ist er sehr aufgeräumt und zielgerichtet, was seine sportlichen Ambitionen betrifft. Wir sind überzeugt, dass er sich schnell bei uns einfinden und unseren Kader verbessern wird.“