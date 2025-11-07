VfB Lübeck engagiert sich erneut sozial

– Foto: Screenshot VfB Lübeck

Wenn der SV Meppen am 15. November an der Lohmühle gastiert, steht beim VfB Lübeck nicht nur Fußball im Mittelpunkt. Der Verein nutzt den Spieltag erneut, um sich für ein Herzensprojekt starkzumachen: das Ronald McDonald Haus Lübeck, das Familien schwerkranker Kinder in Kliniknähe ein Zuhause auf Zeit bietet.

Bereits in den vergangenen Jahren hat der VfB Lübeck durch verschiedene Aktionen Spenden gesammelt und eng mit dem Ronald McDonald Haus zusammengearbeitet. Ziel der Initiative ist es, betroffenen Familien in belastenden Phasen Rückhalt und Nähe zu ermöglichen.

In diesem Jahr setzt sich der Klub ein klares Ziel: Die Grün-Weißen möchten eine Patenschaft für ein Apartment im Wert von 4.000 Euro finanzieren. Dieses Geld soll sicherstellen, dass ein Familienzimmer für ein Jahr erhalten bleibt und weiterhin Angehörigen kranker Kinder zur Verfügung steht.