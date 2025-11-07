VfB Lübeck engagiert sich erneut sozial

Wenn der SV Meppen am 15. November an der Lohmühle gastiert, steht beim VfB Lübeck nicht nur Fußball im Mittelpunkt. Der Verein nutzt den Spieltag erneut, um sich für ein Herzensprojekt starkzumachen: das Ronald McDonald Haus Lübeck, das Familien schwerkranker Kinder in Kliniknähe ein Zuhause auf Zeit bietet.
Bereits in den vergangenen Jahren hat der VfB Lübeck durch verschiedene Aktionen Spenden gesammelt und eng mit dem Ronald McDonald Haus zusammengearbeitet. Ziel der Initiative ist es, betroffenen Familien in belastenden Phasen Rückhalt und Nähe zu ermöglichen.
In diesem Jahr setzt sich der Klub ein klares Ziel: Die Grün-Weißen möchten eine Patenschaft für ein Apartment im Wert von 4.000 Euro finanzieren. Dieses Geld soll sicherstellen, dass ein Familienzimmer für ein Jahr erhalten bleibt und weiterhin Angehörigen kranker Kinder zur Verfügung steht.Spendenaktionen rund um das Heimspiel
Um dieses Ziel zu erreichen, hat der VfB mehrere Maßnahmen geplant:
Ein Euro pro verkaufter Tageskarte geht automatisch an das Ronald McDonald Haus.
Freiwillige Zusatzspenden sind bereits beim Online-Ticketkauf möglich.
Hansekicker mit Sammelbüchsen werden am Spieltag auf dem Stadiongelände unterwegs sein.
Zudem kann das Becherpfand beim Getränkekauf zugunsten der Initiative gespendet werden.
Mit dieser Gemeinschaftsaktion will der VfB Lübeck ein starkes Zeichen für Solidarität und gesellschaftliches Engagement setzen – passend zum Motto des Vereins: „Grün-Weiß ist mehr als Fußball.“