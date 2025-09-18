VfB Lübeck empfängt Weiche Flensburg im Landespokal-Viertelfinale

Nach dem Erfolg in Kiel wartet auf den VfB Lübeck ein echtes Pokal-Highlight. Im Viertelfinale des SHFV-Landespokals trifft das Team an der Lohmühle auf Regionalliga-Konkurrent SC Weiche Flensburg 08.

Der VfB Lübeck steht im Viertelfinale des SHFV-Landespokals vor einer reizvollen Aufgabe. Am Mittwoch, 8. Oktober 2025, empfängt die Mannschaft den SC Weiche Flensburg 08 im Stadion an der Lohmühle. Anstoß des Schleswig-Holstein-Duells ist um 19 Uhr. Das ursprünglich für diesen Termin geplante Heimspiel gegen den HSC Hannover wurde auf Sonntag, 12. Oktober (14 Uhr), verschoben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der Ticketvorverkauf beginnt am Donnerstag, 18. September, um 10 Uhr. Die Preise entsprechen den üblichen Tagespreisen der Regionalliga Nord. Mitglieder des VfB Lübeck haben bis zum 23. September ein exklusives Vorkaufsrecht für Plätze auf der Haupttribüne (Blöcke G2 bis G5) und benötigen dafür ihren Mitgliedercode. Dauerkarteninhaber können sich bis einschließlich 30. September ihren Stammplatz für das Viertelfinale auf ihre Karte laden.