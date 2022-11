VfB Lübeck empfängt den Hamburger SV II Am Freitagabend steht ein Spitzenspiel in der Regionalliga Nord an.

Als erstes Spiel während der laufenden WM steht für den VfB ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm: Am Freitag um 19.30 Uhr empfängt Lübeck auf der Lohmühle in einer Partie des 20. Spieltags der Regionalliga Nord den Hamburger SV II. Der Zuschauerrekord der Regionalliga Nord (bislang 6.376) könnte an diesem Abend fallen. Wir haben wie üblich die wichtigsten Infos rund um die Partie zusammengetragen.

Sportliche Lage

Ausgangslage: Der VfB ist mit 38 Punkten aus 18 Saisonspielen (elf Siege, fünf Remis, zwei Niederlagen) bei 36:13 Toren Tabellenführer der Regionalliga Nord und Herbstmeister. Nach dem jüngsten 0:1 gegen Eintracht Norderstedt ist der Vorsprung auf Platz zwei auf drei Punkte geschmolzen. Der Hamburger SV II hat aus seinen bislang 17 Partien neun Siege, fünf Remis und drei Niederlagen bei 42:25 Toren zu Buche stehen. Zuletzt gewann die Reimers-Elf ein Auswärtsspiel beim SC Weiche Flensburg 08 mit 3:2. Sollte das Nachholspiel am kommenden Mittwoch in Lohne gewonnen werden, schließen die Hamburger die Hinrunde noch auf dem zweiten Tabellenplatz ab.

Personelle Situation beim VfB: Bis auf Mats Facklam (Adduktorenbeschwerden), der wieder im Aufbautraining ist und Fortschritte macht, stehen alle Spieler wieder im Training. Torhüter Eric Gründemann hat erstmals wieder eine volle Trainingswoche absolviert und steht wieder im Kader. Dagegen wird Kimmo Hovi nach seiner im Spiel gegen Norderstedt in der Nachspielzeit erlittenen Gehirnerschütterung vorsichtshalber noch nicht wieder zum Team gehören.

Das sagt VfB-Trainer Lukas Pfeiffer: „Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Wir haben in diesem Jahr schon zwei Mal erlebt, was hier für eine Stimmung herrscht, wenn hier volle Hütte ist. Natürlich müssen wir aber auch unseren Teil dazu beitragen. Wir haben zu Beginn der Woche lange zusammengesessen und einen Weg aufgezeigt bis zum Spiel. Man darf dabei nicht den Fehler machen, zu viel zurückzuschauen. Die Niederlage letzte Woche hat genervt, auch weil wir schon Spiele gewonnen haben, in denen wir weniger Torchancen hatten. Die Reaktion der Mannschaft auf dem Trainingsplatz war wirklich gut. Wir werden eine tolle Atmosphäre haben. Und wir werden auf einen sehr guten und motivierten Gegner treffen. Der HSV hat schon gezeigt, dass er guten und kreativen Offensivfußball spielen kann. In den letzten Wochen hat die Mannschaft aber eher ungewöhnlich für Zweitvertretungen gespielt und setzt eher auf einen tiefen Block und auf Umschaltmomente nach Ballgewinnen. Das ist für uns auch eine Herausforderung. Wir wollen die junge Abwehr zu Fehlern zwingen. Wir werden ein paar Dinge anpassen. Aber in meinen Augen sind wir gut vorbereitet.“

Rahmendaten

Anstoß: Freitag, 19.30 Uhr, Stadion an der Lohmühle.

Stadionöffnung: Die Stadiontore öffnen um 18.00 Uhr. Bereits um 17.30 Uhr öffnen das Kassencenter und der Fanshop in der Container-Anlage vor der Sparkassen-Tribüne.

Tickets: Bis zum Donnerstagabend wurden inklusive der Dauerkarten 6.074 Karten für die Partie im Vorverkauf abgesetzt. Es sind noch genügend Stehplatztickets verfügbar, Sitzplätze sind nur noch in begrenzter Zahl fast ausschließlich in den Außenbereichen oder in vorderen Reihen zu haben. Noch bis kurz vor dem Anpfiff können Karten für das Spiel auch über den Online-Ticketshop und die Vorverkaufsstellen gebucht werden. Für den Gästebereich können noch Karten unter diesem Link erworben werden. Ab 17.30 Uhr öffnen die Tageskassen in der Container-Anlage vor der Sparkassen-Tribüne, ab 18.00 Uhr die Kassen für die Pappelkurve, die Alte Holze und den Gästebereich.

Schiedsrichter: Als Unparteiischer ist René-Alexander Rose (TSG Bad Harzburg) angesetzt. Als Assistenten stehen ihm Maximilian Ernst und Kilian-Noah Przondziono zur Seite. Unter der Leitung des Schiedsrichters, der seit 2019 in der Regionalliga pfeift, bestritt der VfB bislang noch nie ein Pflichtspiel.

Balljungs: Spieler der U17-Mannschaft des VfB werden diese Aufgabe im Punktspiel gegen den Hamburger SV II übernehmen.

Auflaufmannschaften: An den Händen der beiden Mannschaften werden diesmal Kinder der E- und F-Jugend der TSG Trave mit auflaufen.

Statistik und Bilanz: Insgesamt trafen der VfB und der Hamburger SV II bislang in 43 Pflichtspielen aufeinander. Davon gewannen unsere Grün-Weißen 21 Partien, zehn Spiele endeten unentschieden, der HSV war in zwölf Spielen siegreich. Das Torverhältnis spricht mit 80:50 ebenfalls für den VfB. In der vergangenen Saison endete die Partie auf der Lohmühle mit einem 2:2.

Hinspiel: Am 15. September holten beide Mannschaften die eigentlich für den 1. Spieltag angesetzte Partie nach, die wegen des DFB-Pokals verlegt worden war. Das Spiel endete vor 800 Zuschauern an der Hagenbeckstraße mit einem 1:1-Unentschieden. Die Tore erzielten Daouda Beleme für den HSV und Mattis Daube für den VfB.

Fanshop & Service

Lohmühlen ECHO: Die Stadionzeitung erscheint zum Spiel gegen den Hamburger SV II mit einem Umfang von 56 Seiten. Sie ist online kostenlos zum Download verfügbar und ist auch in der VfB-App aufrufbar. Print-Exemplare können für 1 Euro pro Exemplar am Stadion erworben werden. Im VIP-Bereich und im Medienarbeitsraum liegen kostenfreie Exemplare bereit.

Fanshop: Ab 17.30 Uhr öffnet der Haupt-Fanshop in der Container-Anlage seine Türen. Wir freuen uns auf Euren Besuch. Ab 18.00 Uhr sind dann auch in der Pappelkurve und in der Fanmeile vor der Sparkassen-Tribüne die Fanartikel-Stände geöffnet.

Fanartikel des Tages: Zum Spiel gegen den HSV II ist das Multifunktionstuch, das in der kalten Jahreszeit auch gut als Schal und Gesichtstuch dienen kann, im Preis reduziert und im Stadion und in unserem Online-Fanshop schon für 5 Euro (statt 8,90 Euro) zu haben.

Catering-Rabatt: Vor dem Fanshop und dem Kassencenter (Containeranlage vor der Sparkassen-Tribüne) stehen am Freitag Mitarbeiter der Lübecker Nachrichten, die eine Rabattaktion für Speisen und Getränke vorbereitet haben. Jeder Zuschauer, der auf seinem Handy die LN-App (kostenlos downloadbar im Google-Play-Store und im App-Store von Apple) vorweisen kann, bekommt einen 1-Euro-Gutschein, der beim Kauf von Speisen und Getränken an den Verkaufsständen unseres Partners Halbzeit Catering eingelöst werden kann.

Verkehrssituation

Anreise: Aufgrund des erwarteten Zuschaueraufkommens ist die Verkehrsführung rund um die Lohmühle geändert. Die Straße An der Hansehalle ist für alle Fahrzeuge ab etwa 17 Uhr gesperrt. Die Zufahrt zum P+R-Parkplatz ist nur über die Autobahnauffahrt Lübeck-Zentrum möglich, von der an der Auffahrt Richtung Travemünde eine Zubringerstraße abzweigt. Der Parkplatz an der Schule, der wie üblich für VIP-Gäste, Medien und Offizielle reserviert ist, kann einzig über die Georg-Kerschensteiner-Straße und die Durchfahrt über das Schulgelände erreicht werden. Wir empfehlen allen Zuschauern eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Buslinie 3 bis An der Hansehalle, Buslinien 1 und 10 bis Karlstraße).

Parkplätze: Der Parkplatz an der Schule ist für VIP-Gäste, Medien und Offizielle reserviert. Der P+R-Parkplatz ist uneingeschränkt verfügbar, aber nur über die Autobahnzufahrt erreichbar. An der Gollanwerft (Einsiedelstraße) ist zudem eine große Parkfläche für VfB-Zuschauer reserviert. Der Fußweg zum Stadion beträgt von dort etwa 15 bis 20 Minuten.

Das Spiel außerhalb des Stadions

Liveticker: Die VfB-Website hat auch für das Punktspiel gegen den Hamburger SV II den gewohnten Liveticker im Angebot. Einfach reinklicken unter https://liveticker.vfb-luebeck.de. Auch auf den Social-Media-Kanälen wird informiert.

TV-Übertragung: Das Spiel wird erneut über einen kostenpflichtigen Livestream bei sporttotal.tv gezeigt. Der Stream, der in Zusammenarbeit zwischen dem VfB, Sporttotal.tv und dem Lübecker Medientechnikunternehmen Memtex mit zwei manuell betriebenen Kameras, Wiederholungen und Kommentar produziert wird, kann für fünf Euro gebucht werden. Als Kommentator fungiert Arne Albrecht, unterstützt wird er diesmal von dem früheren VfB-Cheftrainer Denny Skwierczynski. Ein Ticket für den Stream ist über diesen Link buchbar: https://sporttotal.tv/maec44a71f.