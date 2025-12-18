Schöne Grüße von der Weihnachtsfeier – Foto: VfB Lingen

VfB Lingen zieht Winterfazit

VfB Lingen zieht Winterfazit Die erste Mannschaft des VfB Lingen befindet sich seit vier Wochen in der Winterpause. Nach 14 absolvierten Spielen stehen 14 Punkte und Tabellenplatz 11 zu Buche. Der Saisonstart verlief schwierig, da die Mannschaft früh von Verletzungspech betroffen war und erst am dritten Spieltag die ersten Punkte einfahren konnte. In der Folge stabilisierte sich das Team und gewann drei von vier Spielen.

Nach dem letzten Sieg in Leschede zeigte der VfB Lingen auch gegen Biene und Lünne über weite Strecken ordentliche Leistungen, musste jedoch beide Partien verlieren. Kritisch zu bewerten sind insbesondere die deutlichen Niederlagen gegen Thuine und Langen, die es künftig zu vermeiden gilt.

Die Winterpause soll nun zur Regeneration genutzt werden. Der Trainingsauftakt für die Rückrundenvorbereitung ist für den 21.01.2026 angesetzt, zudem sind vier Testspiele geplant. Ziel ist es, im neuen Jahr möglichst mit einem vollständigen Kader anzugreifen. ______________________________ Weihnachtsfeier 2025 Die zweite Mannschaft vom SV Olympia Laxten wünscht euch und euren Liebsten eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

#AusLiebeZumFußball – Foto: SV Olympia Laxten

________________________________ Bodo Gadomski bleibt Trainer der U23

Das Foto zeigt Bodo Gadomski (l.) und U23-Obmann Lukas Hapke. – Foto: SC Spelle-Venhaus

Bodo Gadomski wird auch in der kommenden Saison als Trainer der zweiten Mannschaft des SC Spelle-Venhaus tätig sein und geht damit in seine vierte Spielzeit an der Seitenlinie. In den vergangenen Jahren hat er die U23 kontinuierlich weiterentwickelt und zahlreichen Nachwuchsspielern erfolgreich den Übergang in den Herrenbereich ermöglicht. Mit einer ausgewogenen Mischung aus ambitionierten jungen Talenten und erfahrenen Spielern blickt der Verein zuversichtlich in die Zukunft. Die Vertragsverlängerung ist zugleich ein klares Bekenntnis zur nachhaltigen Nachwuchsarbeit beim SC Spelle-Venhaus. Hinweis: Dieser Bericht basiert auf dem Originaltext. ___________________________________ Ehrungen und Verabschiedungen in Meppen, Lingen und Surwold

– Foto: @schiri_emsland

Bei den alliährlichen Abschlusslehrabenden wurden in feierlichem Rahmen langiährige Schiedsrichter-Kollegen geehrt. Mit Amtszeiten von teilweise mehr als 40 Jahren können wir im Emsland stolz darauf sein Kollegen mit so viel Erfahrung Woche für Woche auf den Fußballplätzen zu haben Neben den Ehrungen wurde Andre Eikens aus seiner Tätigkeit als Lehrwart verabschiedet. Er wird dem Ehrenamt iedoch nach wie vor als aktiver Schiedsrichter erhalten bleiben. Im Anschluss an die Dankesworte unseres Kreis-Schiedsrichter-Obmanns Tobias Dankert konnten alle Anwesenden den Abend bei Getränken und Büfett ausklingen lassen. (Pressemitteilung @schiri_emsland) __________________________________________ Oberliga trifft Ofenhitze: Spelle-Venhaus knetet Hörnchen für den guten Zweck

– Foto: SC Spelle-Venhaus

Die Oberliga-Fußballer des SC Spelle-Venhaus waren im Einsatz für den guten Zweck. Sie haben mit den Speller Piepkuchenbäckern leckere traditionelle Hörnchen hergestellt. Der Erlös vom Verkauf kommt dieses Jahr dem Aktionskreis Pater Kulüke zugute. _________________________________________________ Abseits? Heute nicht.

Foto: SV Vorwärts Nordhorn – Foto: #AusLiebeZumFußball

Die Schiedsrichterabteilung des SV Vorwärts Nordhorn hat das Jahr mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier im Hofbräuhaus abgeschlossen. In gemütlicher Atmosphäre kamen die Vorwärts-Schiedsrichter zusammen, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und den Austausch abseits des Spielfelds zu genießen. Der Abend bot einen passenden Rahmen für geselliges Beisammensein und unterstrich den Zusammenhalt innerhalb der Abteilung. ______________________________ Vorwärts Nordhorn II gewinnt den Huesmann-Cup 2025 Die Reserve des SV Vorwärts Nordhorn hat erstmalig den Huesmann-Cup gewonnen. Im Finale gewannen die Kicker von Immenweg mit 4:2 gegen die SG Bad Bentheim.

Foto: Nordhorner Sportverein Sparta 09 – Foto: #AusLiebeZumFußball