VfB Langenfeld gewinnt Derby, Bergisch Born auf Meisterkurs

Das 3:3 gegen den SC Leichlingen könnte sich als entscheidender Rückschlag für die Aufstiegshoffnungen von Genclerbirligi Opladen herausstellen. Dem Tabellendritten fehlen dadurch schon fünf Zähler auf Primus SSV Bergisch Born II, der seinerseits gar nicht gegen Kellerkind Türkiyemspor Remscheid auflaufen musste. Auch der SC Ayyildiz Remscheid muss nach der überraschenden Punkteteilung gegen TG Hilgen (1:1) nun schon auf massive Schützenhilfe hoffen, um Bergisch Born noch einmal gefährlich zu werden.
In Gruppe 1 hat sich oben wiederum nicht viel verändert. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 II hängt dem Tabellenführer mit einem 3:0-Sieg gegen den SV Solingen II weiter im Nacken. Spitzenreiter 1. FC Monheim geriet zwar gegen die SF Baumberg II zwischenzeitlich in Rückstand, fuhr in Überzahl dann aber doch einen klaren 5:2-Sieg ein. Dahinter konnte der VfB Langenfeld sein Lokalduell gegen den VfB Langenfeld gewinnen. Im Vergleich zur umliegenden Konkurrenz hat der VfB aber auch schon ein Spiel mehr absolviert.
Sportfreunde Baumberg II – 1. FC Monheim II 2:5
Sportfreunde Baumberg II: Ben Nilson, Prince Agyemang, Tijani Haddad (65. Abderrahim Outmani), Amin Sahli (78. Hassan Dadpour), Diampasi Jeffry Kumpesa, Selami Algün (26. Xavier Klein), Dominik Kosel (69. Soubhankham Bourommavong), Maher Anakhrouch, Alexander Chrenko, Marcel Ogon, Stefan Laschewski - Trainer: Normen Litschko
1. FC Monheim II: Jan Friederichsen, Jecky Vilasith Keovyravong, Metehan Özer, Fabian Harwege, Marvin Nattermann, Mark Romanczuk, Marcel Tillges, Dario Carpino (82. Dennis Schadow), Ji Hyeong Seo, Vasilis Kallonis (67. Amin Bouzahra), Mertay Sahin (76. Adel Mustafa) - Co-Trainer: Ufuk Özcelik
Schiedsrichter: Patrick Lünnemann - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Stefan Laschewski (20.), 1:1 Vasilis Kallonis (31.), 1:2 Mertay Sahin (38.), 1:3 Metehan Özer (50.), 2:3 Stefan Laschewski (57.), 2:4 Ji Hyeong Seo (63.), 2:5 Adel Mustafa (84.)
Rot: Prince Agyemang (48./Sportfreunde Baumberg II/)
VfB 06 Langenfeld – GSV Langenfeld 4:1
VfB 06 Langenfeld: Chris Fiegler, Tim Seemann (76. Eric Hellwig), Daniel Wagner, Björn Weber, Timo Siekmann (80. Pascal Psiorz), Anton Vogel (72. Marcel Bergkemper), Dean Hering (70. Younes Arahouan), Marcel Krings, Oliver Hellwald, Emilio Evangelista (83. Amin Kumukov), Florian Franke - Trainer: Fabian Krzykala
GSV Langenfeld: Christian Nellen, Patrick Zaremba, Philipp Stein (60. Pierre Leon Franke), Luca Kwasnitza, Jan Luca Kewitz, Frederik Wulff (53. Tobias Nassen), Rafaele Lavalle, Leon Bernhardt, Dardan Iseni, Florian Sascha Rehm, Betim Beqiri - Trainer: Veton Balaj
Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Marcel Krings (34.), 2:0 Oliver Hellwald (59.), 2:1 Philip Henning (82.), 3:1 Marcel Krings (84.), 4:1 Marcel Krings (90.+1)
Dersimspor Solingen – 1. FC Sport-Ring Solingen 4:4
Dersimspor Solingen: Rojan Ince, Kevin Piotr Kania, Mustafa Rojhat Zengin, Adrian Kania (72. Andreas Janeczko), Beg Xhelili, Berdan Küpeli, Leon Lynares Bihina (74. Ahmet Ali Topuz), Ugur Can Kilicaslan (58. Ilaijah Xhelili), Zana Zafer Celik (46. Sami Akhrif), Mohammed Eid Bakeh, Chahid Achaaibi - Trainer: Ludomir Steranka
1. FC Sport-Ring Solingen: Patrick Witzorrek, Enes Aydin (85. Burhan Bayrak), Samuel Spampinato, Gianni Lo Martire, Emrah Kalayci, Antony Frassanito, Cosimo Cracchiolo, Sükrü Akgündüz, Oguzhan Kavak, Frederico Miguel Niederelz - Trainer: Carmine Maltempo
Schiedsrichter: Vincenzo Tarantino (Remscheid) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Frederico Miguel Niederelz (4.), 1:1 Beg Xhelili (5.), 1:2 Frederico Miguel Niederelz (47.), 1:3 Frederico Miguel Niederelz (50.), 2:3 Berdan Küpeli (75. Foulelfmeter), 2:4 Frederico Miguel Niederelz (81.), 3:4 Chahid Achaaibi (88.), 4:4 Mohammed Eid Bakeh (90.+4)
VfB Marathon Remscheid – Inter Monheim 7:0
VfB Marathon Remscheid: Marc Oliver Schidzig, Shpetim Leci (46. Abdoul Morou Soumana), Marco Shenol Luciano, Dominik Müller (46. Fabian Trautvetter), David López Aragón, Mergim Leci, Eduard Repp, Lukas Elsner (62. Jannik Laufenberg), Gianluca Santos Latina, Yassir Yabba - Trainer: Tim Klammer - Co-Trainer: Patrick Koschella
Inter Monheim: Benjamin Gladbach, Murat Can Goerguen, Marouane Benlazrag, Muhammed Eren Aydemir, Yasar Özer, Ahmed El Morabiti, Mohamed Sinouh, Miran Baker, Noah Philip Kentel - Spielertrainer: Yusuf Hünkar
Schiedsrichter: Güven Uzun - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 David López Aragón (10.), 2:0 Benjamin Gladbach (18. Eigentor), 3:0 Marco Shenol Luciano (33.), 4:0 Yassir Yabba (58.), 5:0 David López Aragón (69.), 6:0 David López Aragón (74.), 7:0 Abdoul Morou Soumana (84.)
SV Solingen 08/10 II – 1. Spvg. Solingen Wald 03 II 0:3
SV Solingen 08/10 II: Davide Scialabba, Filip Mladenovic, Aron Wolny, Enis Batuhan Celik, Cihan Aykol, Burak Akal, Faceli Conde, Danilo Gargan (64. Rayane Sabba), Bahnushan Srikanthan - Spielertrainer: Enis Batuhan Celik
1. Spvg. Solingen Wald 03 II: Rostyslav Dehtiar, Aykut Durusu, Lucas Oliver Schmidtberg (60. Habib Daff) (90. Maximilian Elias Kofner), Alpay Kaya, Andre Maximilian Morzinietz, Manuel Molina-Fertitta, Nicodemo Pulicano, Miles Adeoye, Gun-hyuk Go (60. Ismail Issallaman), Jose-Miguel Lopez Torres (81. Justin Niklas Kicki), Francesco Leonardo Di Donato (82. Konstantin Topalidis) - Trainer: Francisco Simoes Figueiredo - Trainer: Björn Sträßer
Schiedsrichter: Giuliano Crisopulli - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Jose-Miguel Lopez Torres (73.), 0:2 Justin Niklas Kicki (88. Foulelfmeter), 0:3 Miles Adeoye (89.)
HSV Langenfeld II – SC Germania Reusrath II 5:0
HSV Langenfeld II: Kevin Hering, Maurice Feger, Luca Höllman, Nick Basgier, Hamza Talbi (70. Max Schmitz), Konstantin Mayer, Ben Burghardt (71. Yannick Mölders), Ben Rapp (61. Fabio Salvatore Tuttolomondo), Noel Luca Christmann, Marlon Bäumler (76. Justin Haag), Ben Noah Piatkowski - Spielertrainer: Kevin Hering - Spielertrainer: Alexander Fischer - Co-Trainer: Jonathan Onody - Co-Trainer: Sven Maassen - Trainer: Marvin Kinzer
SC Germania Reusrath II: Jakob Boes, Yannik Glass, Maximilian Schaeben (54. Tristan Siefert), Simon Schmidt, Marc Julian Seidl, Maurice Grünewald, Elias Tsehaye, Henning Barenbrügge, Nils Fischer (81. Belend Baker), Ivan Pasievin, Christian Schaeben - Trainer: Christian Schumacher
Schiedsrichter: Hüseyin Karakus - Zuschauer: 67
Tore: 1:0 Ben Noah Piatkowski (10.), 2:0 Marlon Bäumler (52.), 3:0 Nick Basgier (64.), 4:0 Fabio Salvatore Tuttolomondo (81.), 5:0 Ben Noah Piatkowski (90.+2)
Gelb-Rot: Marc Julian Seidl (66./SC Germania Reusrath II/Taktisches)
31. Spieltag
10.05.26 TSV Solingen II - VfB 06 Langenfeld
10.05.26 SC Germania Reusrath II - Sportfreunde Baumberg II
10.05.26 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - HSV Langenfeld II
10.05.26 1. FC Sport-Ring Solingen - VfB Marathon Remscheid
10.05.26 SSV Bergisch Born III - Dersimspor Solingen
10.05.26 Inter Monheim - SV Solingen 08/10 II
GSV Langenfeld II – BV Bergisch Neukirchen 0:5
GSV Langenfeld II: Ardi Ukaj, Koray Gital, Efe Mustafa Adigüzel, Sinan Yalca, Burak Tanrikulu, Nassif Madani, Mustafa Ipekci, Maurice Lamberta (46. Hassan El-Zein), Gökhan Tasoluk, Ozan Dogan, Mert Saka (70. Khalid Al Hussein) - Trainer: Serkan Tekdemir
BV Bergisch Neukirchen: Philipp Mücke, Simon Wirtz, Frederik Kosegarten, Jonas Podobrin, Tino Ribicic, Filipe De Almeida, Eliah Theobald (46. Florian Wülfing), Mehmet Sezer (64. Gustavo Lino), Ayman Rajab (46. Mirco Schröder), Andre Brandenburg (83. Mohammed Abdramane), Julius Zaß (71. Enes Türksoy) - Trainer: Heiko Schornstein - Co-Trainer: Marcel Jeske
Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Eliah Theobald (14.), 2:0 Filipe De Almeida (42.), 3:0 Mirco Schröder (83.), 4:0 Enes Türksoy (86.), 5:0 Hassan El-Zein (90.+4 Eigentor)
Dabringhauser TV – TuS Quettingen 5:4
Dabringhauser TV: Noah Brandherm, Finn Pannack, Nils Niklas Pannack, Ramazan Karacaer, Amine Brahimi, Yannick Weber, Jonas Neldner (60. Semin Hrnjic), Henrik Geis (72. Martin Taschka), Mathias Echl, Niklas Lantzke (76. Maurizio Lo Pinto), Edon Maliqi - Trainer: Hayrush Islami
TuS Quettingen: David Oliver Lagowski, Matthias Senn (56. Patrick Lesch), Maher Hassan (75. Silas Weis), Emre Boyaci, Pasco Ngoy Kadindwe, Yassine Ahamriou, Fabian Krzyscin, Behnan Maslar-Moustafa (63. Fatih Arslan), Emre Maslar-Moustafa, Furkan Ulucan (63. Serkan Özkan), Hakan Özkan - Trainer: Tunahan Tek - Co-Trainer: Firat Köseoglu
Schiedsrichter: Fabio Nass - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Amine Brahimi (6.), 2:0 Edon Maliqi (19.), 2:1 Matthias Senn (31.), 3:1 Jonas Neldner (38.), 3:2 Hakan Özkan (40.), 4:2 Edon Maliqi (48.), 4:3 Serkan Özkan (66.), 4:4 Fatih Arslan (69.), 5:4 Amine Brahimi (88.)
TG Hilgen – SC Ayyildiz Remscheid 1:1
TG Hilgen: Tyron Mutura Koch, Sven Peters, Max Kittelmann, Christian Herold, Luca Lasse vom Stein, Mickel Enver Heller, Jannick Schnitzler, Tom Bergmann, Yannis Kuhl, Max Esgen - Trainer: Jonas Lauer
SC Ayyildiz Remscheid: Michael Röttgen, Nevzat Aktas, Mo Karagera, Umut Cakir (74. Boris Elenov Yankov), Dylan Nicosia, Hüseyin Kilic (46. Kevin Coco Perez), Amir Bungur, Marco Forte, Cengiz Cetin, Aydin Türksoy, Rasimhan Bas (46. Amine Belhadj Larbi) - Co-Trainer: Adem Dernek - Trainer: Serkan Hacisalihoglu
Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Aydin Türksoy (32.), 1:1 Tom Bergmann (74.)
Genclerbirligi Opladen – SC Leichlingen 3:3
Genclerbirligi Opladen: Berkan Gür, Maurice Staffa, Cedric Winter, Hasan Celik (73. Deniz Kerim Gül), Francesco Cerrone (52. Burhan Aydin), Erkay Gündogdu (57. Sefa Ocakli), Hossam Rahali Majdoubi (80. Hamit Kefkir), Mustafa Uzun, Assan Ouro-Sama, Marc Dennis Nowak, Yücel Balyemez (67. Hasan Aydin) - Trainer: Abdullah Tüfekci - spielender Co-Trainer: Mustafa Uzun
SC Leichlingen: Leon Schramm, Marcel Schneiders, Felix Overdick, Titus Gehling, Florian Schneiders, Adrian Frano, Pascal Schumacher, Aliyas Hammo, Ali Mohamadi (62. Jetmir Bujupi), Luis Jan Brühl (67. Vittiorio Flottmann), Max Spieker - Trainer: Michael Czok
Schiedsrichter: Phil Lukosch - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Luis Jan Brühl (24.), 0:2 Aliyas Hammo (40.), 1:2 Yücel Balyemez (67.), 1:3 Florian Schneiders (67.), 2:3 Mustafa Uzun (73.), 3:3 Burhan Aydin (77. Foulelfmeter)
SC 08 Radevormwald – SSV Lützenkirchen 0:0
SC 08 Radevormwald: Ilker Costur, Lucas Rogowski, Jan Gülicher (53. David Marcel Kubik), Maris Paul Adorf, Emre Erol, Niclas Krause (53. Niklas Brocksieper), Joel Schneider, Jonas Hardok (81. Tom Miguel Schaefer), Lennart Niels Engelmann, Lukas Schwaba (68. Tom Perkovic), Fynn Jonathan Schneider - Trainer: Daniel Krause
SSV Lützenkirchen: Paul Leon Hasenclever, David Joshua Keith (70. Ichiro Satake), Timo Batista, Rene Marius Bugiel, Till Herweg (18. Julien Wiersgalla), Aggelos Agoropoulos (60. Noah Maximilian Grammes), Dustin Matusinski (78. Slawomir Czarniecki), Maximilian Immanuel Geyer, Karwan Ismael (70. Falk Tom Müller), Simon Gabriel Klünsch, Marcel Maier - Trainer: Nicolas Hartl
Schiedsrichter: Youness Abouti (Remscheid) - Zuschauer: 50
Tore: keine Tore
SSV Dhünn – Hastener TV 16:0
SSV Dhünn: Justin Maurice Everhartz, Robin Böge, Robin-Dag Bührmann (46. Jannik Hager), Fabian Rick, Mirco Frößler, Edwin Lüers, Fynn Engels (57. Simon Haldenwang), Alessandro Donadio (46. Timo Schwebke), Luca Siebel (46. Sebastian Hofmann), Joshka Bührmann (57. Artin Ademi), Karim Achour - Co-Trainer: Dimitri Jurcenko - Trainer: Dennis Schmidt
Hastener TV: - Trainer: Giuseppe Zizzi
Tore: 1:0 Luca Siebel (5.), 2:0 Luca Siebel (13.), 3:0 Robin-Dag Bührmann (22.), 4:0 Robin-Dag Bührmann (27.), 5:0 Karim Achour (31.), 6:0 Luca Siebel (37.), 7:0 Fabian Rick (40.), 8:0 Timo Schwebke (48.), 9:0 Edwin Lüers (55.), 10:0 Timo Schwebke (62.), 11:0 Karim Achour (63.), 12:0 Mirco Frößler (66.), 13:0 Robin Böge (73.), 14:0 Fabian Rick (75.), 15:0 Edwin Lüers (77.), 16:0 Edwin Lüers (88.)
31. Spieltag
10.05.26 SV 09/35 Wermelskirchen II - Genclerbirligi Opladen
10.05.26 Türkiyemspor Remscheid - Dabringhauser TV
10.05.26 SC Ayyildiz Remscheid - TS Struck
10.05.26 TuS Quettingen - TG Hilgen
10.05.26 SSV Lützenkirchen - SSV Dhünn
10.05.26 BV Bergisch Neukirchen - SSV Bergisch Born II
10.05.26 Hastener TV - GSV Langenfeld II
10.05.26 SC Leichlingen - SC 08 Radevormwald
