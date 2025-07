Hohes Ziel: Nach Rang vier will sich der VfB Lampertheim trotz Umbruch im Team verbessern. (Symbolbild) Foto: Tobias Hase/dpa

VfB Lampertheim muss mit dem Umbruch zurechtkommen VfB Lampertheim geht mit verändertem Kader in neue Saison +++ Trainer Göring hat besonderes Ziel Verlinkte Inhalte KLB Bergstraße VfB Lampert. Nunzio Pelleriti Hendrik Härtel Arman Asutay + 2 weitere

Lampertheim. Nachdem der VfB Lampertheim in der vergangenen Saison als Aufsteiger den vierten Platz in der Kreisliga B belegt hatte, wähnen viele den Verein nun in ruhigem Fahrwasser. Wenn das Mannschaftsgefüge konstant geblieben wäre, hätte dies vielleicht seine Gültigkeit behalten. Doch beim 1948 gegründeten Verein ist der Wechsel das Beständige. „Bei den vielen Zu- und Abgängen kann ich nur sagen, dass wir uns im Umbruch befinden. Und damit müssen wir erst einmal zurechtkommen“, gibt VfB-Trainer Martin Göring zu Bedenken.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Anspruch und Wirklichkeit: Eine gute Runde wollten die Lampertheimer spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Am Ende ist es der vierte Platz geworden.

Was war gut? „Wir mussten keine längere Durststrecke durchleben. Lieferte die Mannschaft mal ein schlechtes Spiel ab, hat sie dies bereits im nächsten Spiel korrigiert. Das zeugt von Charakter“, so Göring. Was geht besser? „Zum Saisonende sind wir auf dem Zahnfleisch gekrochen. Da musste ich eine Absage nach der anderen hinnehmen“, verrät Göring, dass er über diese Situation nicht erfreut war. So durften sich die Lampertheimer nicht wundern, noch den dritten Platz an den FSV Zotzenbach abgeben zu müssen, der einen wesentlich besseren Schlussspurt hinlegte.