VfB Krieschow zieht ins Halbfinale ein – Elfmeter entscheiden Spiel

571 Zuschauer sahen in Hohenleipisch ein intensives und bis in die Schlussphase offenes Viertelfinale des Landespokals. Der Favorit aus der Oberliga setzte sich schlussendlich mit 3:1 durch – alle Krieschower Treffer resultierten aus Strafstößen, sicher verwandelt von Andy Hebler.

Krieschow dominierte über weite Strecken Ballbesitz und Feldanteile, tat sich aber gegen den tief stehenden Landesligisten zunächst schwer, aus dem Spiel heraus klare Torchancen zu kreieren. Hohenleipisch verteidigte leidenschaftlich, blockte zahlreiche Abschlüsse und profitierte von einem schweren Platz.

Der Oberligist ging per Foulelfmeter (41.) in Führung, geriet jedoch direkt nach Wiederanpfiff durch einen langen Ball und eine Einzelaktion von Felix Kniesche wieder unter Druck – 1:1 (46.). Danach entwickelte sich ein offener Pokalfight. Krieschow bestimmte zwar weiterhin die Partie, ließ aber im letzten Drittel Präzision vermissen.

Strittige Szenen im Fokus

Der zweite und dritte Krieschower Treffer fielen erneut vom Punkt. Beide Entscheidungen waren nachvollziehbar, jedoch blieb die Partie von mehreren strittigen Abseitssituationen überschattet:

Miguel Rodrigues traf zum vermeintlichen 1:2, der Treffer wurde aber wegen Abseits aberkannt.

In der Videoanalyse wirkt die Position eher regulär; eine klare Abseitsstellung ist nicht erkennbar.

Ein weiteres Tor von Andy Hebler wurde ebenfalls zurückgepfiffen, obwohl dem Treffer ein Pressschlag vorausging, bei dem der Ball klar vom Hohenleipischer Verteidiger nach vorn sprang.

Aus regeltechnischer Sicht wäre eine Abseitsbewertung hier zumindest fragwürdig, da der Ball eindeutig vom Gegenspieler kam und keine bewusste Weiterleitung nötig ist, um die Abseitsposition aufzuheben.

Diese Situationen warfen Fragen zur Abstimmung des Schiedsrichtergespanns auf. Angesichts der Bedeutung eines Pokalviertelfinals wäre hier mehr Klarheit und Präsenz der Assistenten wünschenswert gewesen. Die Entscheidungen fielen in Phasen, in denen Krieschow das Spiel längst hätte drehen können – und beeinflussten den Verlauf spürbar.

Schlussphase

Hohenleipisch stemmte sich bis zum Ende gegen die Niederlage, wurde in der Nachspielzeit jedoch endgültig geschlagen: Nach einem langen Solo von Gerstmann klärte der Torhüter nur per Foul, Hebler verwandelte den Elfmeter zum 1:3.

Damit zieht der VfB Krieschow zum dritten Mal in fünf Jahren ins Halbfinale des Wettbewerbs ein – trotz spielerischer Überlegenheit, aber erneut ohne die ganz große Souveränität.