VfB Krieschow: "Wir wollen ins obere Drittel der Liga gehören"

Der VfB Krieschow mischt in der als Tabellenvierter in der NOFV-Oberliga Süd vorne mit. Die ersten beiden Spiele nach der Winterpause wurden gewonnen. Der 38-jährige Trainer Robert Koch verrät im FuPa-Interview, was seine Mannschaft ausmacht und ob ein möglicher Aufstieg in die Regionalliga ein Thema ist.

Robert Koch: Man muss beide Spiele ein wenig differenziert betrachten. Zum einen aufgrund der Platzbedingungen gegen Rudolstadt und zum anderen der Rückstand gegen Zorbau, aber in beiden Spielen war der zu spürende Siegeswille und die nötige mentale Stärke ein wichtiger Faktor, der mir besonders gut gefallen hat.

FuPa: Ihr Team ist mit zwei Siegen in die zweite Saisonhälfte optimal gestartet. Was lief aus Ihrer Sicht besonders gut in diesen beiden Spielen?

FuPa: Mit dem vierten Tabellenplatz mischt ihre Mannschaft im Vorderfeld der NOFV-Oberliga Süd mit. Wären Sie mit dieser Platzierung auch am Saisonende zufrieden?

Robert Koch: Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir ins obere Drittel der Liga gehören wollen. Als Ziel für die Rückrunde haben wir uns mehr Punkte als in der Hinrunde gesetzt. Was dann am Ende für ein Tabellenplatz rausspringt, wird man sehen.

FuPa: Nur fünf Punkte beträgt der Rückstand zum punktgleichen Spitzenduo RSV Eintracht 1949 und VfL Halle 96. Wäre aus Ihrer Sicht die Meisterschaft realistisch?

Robert Koch: Leider sind wir aktuell noch nicht konstant genug, um ganz oben mitzumischen, außerdem haben beide ein Spiel weniger absolviert.

FuPa: Ist beim VfB Krieschow ein möglicher Aufstieg in die Regionalliga ein Thema?

Robert Koch: Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen im Sommer einen möglichen Aufstieg zugesichert. Da ich immer nach dem Bestmöglichen strebe, steht natürlich auch das Thema auf der Agenda.

FuPa: Welche Hauptaufgaben sehen Sie für sich und für die Mannschaft in den kommenden Wochen?

Robert Koch: Wir wollen uns sowohl im mannschaftstaktischen als auch im individuellen Bereich immer weiterentwickeln. So wollen wir zum Beispiel in Zukunft eine höhere Variabilität im Spiel mit dem Ball haben. Neben den Aufgaben auf dem Platz stehen für mich auch demnächst die ersten Vertragsgespräche mit den Spielern an.

FuPa: Wie laufen Ihre persönlichen Planungen? Werden Sie auch in der neuen Saison der Trainer des VfB Krieschow sein?

Robert Koch: Im Fußball weiß man nie, was passiert. Aber aktuell gehe ich fest davon aus, auch in der nächsten Saison Trainer des VfB zu sein. Einerseits macht mir die Arbeit mit der Mannschaft unheimlich viel Spaß und andererseits möchte ich die positive Entwicklung des Vereins weiterhin mitgestalten.

FuPa: Am Sonntag steht das Spitzenspiel zuhause gegen den Tabellenzweiten VfL Halle 96 an. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Begegnung und worauf wird es besonders ankommen?

Robert Koch: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir jeden Gegner in dieser Liga schlagen können. Um dieses Ziel zu erreichen, muss jeder Einzelne und wir gemeinsam als Team die 100 % an Leistung abrufen, ganz besonders auch am Sonntag gegen Halle.