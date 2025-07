VfB Krieschow: "Wir streben diesmal ganz bewusst die Meisterschaft an"

Der VfB Krieschow hat in der Saison 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Süd einiges vor. Trainer Robert Koch verkündet im FuPa-Teamcheck ein klares Ziel, äußert sich zudem unter anderem zur Vorbereitung, zu den Zugängen und zum Auftaktspiel gegen den Neuling VfB Empor Glauchau.

FuPa: Sind sie zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung? Was lief gut, was ist verbesserungswürdig?

FuPa: Wird es noch weitere Zugänge geben?

Robert Koch: „Sollte sich eine gute Möglichkeit auf dem Markt ergeben und es machbar sein, werden wir zuschlagen.“

FuPa: Deuten sich noch Abgänge an?

Robert Koch: „Abgänge wird es keine weiteren geben.“

FuPa: Welche Stärken sehen sie in ihrer Mannschaft?

Robert Koch: „Unsere Mannschaft ist jung, ambitioniert und bestens eingespielt – getragen von Spielern mit Qualität und Erfahrung wie unserem Kapitän Andy Hebler oder Martin Zurawsky. Wir verfügen über viel Entwicklungspotenzial, eine enorme Lernbereitschaft und eine starke Mentalität.“

FuPa: Wie lautet das Saisonziel ihres Teams?

Robert Koch: „Nach dem Vizemeistertitel und Pokalfinale zuletzt streben wir diesmal ganz bewusst die Meisterschaft an. Wir wollen das ‚I‑Tüpfelchen‘ setzen und ganz oben landen.“

FuPa: Wen sehen sie als Meisterschaftsfavoriten an?

Robert Koch: „Laut einer aktuellen Einschätzung des kicker wurde der VfB Krieschow von 14 Trainern als Aufstiegsaspirant genannt. Demnach sind wir selbst ganz klar neben Plauen, Halberstadt, dem RSV und Halle im Favoritenkreis angesiedelt.“

FuPa: Wer ist der Kapitän in ihrem Team und warum gerade er?

Robert Koch: „Kapitän ist Andy Hebler. Er ist Rekordtorschütze, Führungsspieler und Identifikationsfigur – mit seiner Erfahrung und seinem Torinstinkt gibt er dem Team Struktur und Stabilität.“

FuPa: Am Sonntag, 3. August, um 14 Uhr steht für ihre Mannschaft das Auftaktspiel in der NOFV-Oberliga Süd beim Aufsteiger VfB Empor Glauchau an. Mit welchen Erwartungen gehen sie in dieses Spiel?

Robert Koch: „Wir gehen selbstbewusst, mutig und klar fokussiert in dieses Auftaktspiel. Glauchau als Aufsteiger wird hochmotiviert sein – dennoch sehen wir das als ersten Härtetest. Wenn wir unsere Staffelvorgaben umsetzen, wollen wir mit einem positiven Ergebnis starten, um gleich zu Beginn ein Zeichen zu setzen.“