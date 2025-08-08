VfB Krieschow: "Wir dürfen Wernigerode nicht unterschätzen"

Am morgigen Samstag um 14 Uhr empfängt der VfB 1921 Krieschow am 2. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd den FC Einheit Wernigerode im heimischen Sportpark. Nach dem souveränen 3:0-Auftakterfolg beim Liganeuling Empor Glauchau möchte die Mannschaft von Trainer Robert Koch vor heimischem Publikum nachlegen und die optimale Punkteausbeute sichern.

Die Statistik spricht für die Lausitzer: In bislang acht direkten Duellen gingen die Krieschower fünfmal als Sieger vom Platz, dreimal gab es ein Unentschieden. Dennoch waren es in der Vergangenheit meist enge und umkämpfte Spiele. Die klare Vorstellung des Trainers ist, dass die drei Punkte in Krieschow bleiben, gleichzeitig mahnt er aber zur nötigen Wachsamkeit: „Wir dürfen Wernigerode nicht unterschätzen – sie haben eine eingespielte Mannschaft und sich gezielt verstärkt.“

Tatsächlich hat Einheit Wernigerode in der Sommerpause namhafte Zugänge präsentiert: Mit Rückkehrer Lucas Pillich, Flügelspieler Benjamin St. Louis sowie den Defensivkräften Hendrik Kuhnhold und Julius Schmidt möchte der Verein das Saisonziel Klassenerhalt frühzeitig absichern.

In der Vorsaison endete das Heimspiel gegen Wernigerode 2:2, der Ausgleich fiel dabei erst in der Schlussminute – ein Umstand, den die Krieschower nicht wiederholen möchten. Personell sind beim VfB im Vergleich zum Auftaktspiel kaum Änderungen zu erwarten.