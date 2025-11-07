VfB Krieschow vor schwerem Auswärtsspiel in Stahnsdorf

Am Samstag, dem 8. November, um 13:30 Uhr, gastiert der VfB 1921 Krieschow beim Tabellenzweiten RSV Eintracht Stahnsdorf. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen Auerbach will die Mannschaft von Trainer Robert Koch beim formstarken Gastgeber Wiedergutmachung betreiben und wieder in die Spur finden.

Die Ausgangslage könnte dabei kaum unterschiedlicher sein: Während Stahnsdorf in dieser Saison noch ungeschlagen ist und sich mit einer beeindruckenden Serie bis ins Pokal-Viertelfinale gespielt hat, steckt der VfB Krieschow nach mehreren sieglosen Partien in einer schwierigen Phase. Die Lausitzer liegen im Mittelfeld der Tabelle und konnten ihr vorhandenes spielerisches Potenzial zuletzt nicht in zählbare Ergebnisse ummünzen.

Trotzdem reisen die Gäste nicht chancenlos an. In der vergangenen Spielzeit blieb Krieschow gegen den RSV ungeschlagen – mit einem 0:0 in Stahnsdorf und einem 3:0-Heimsieg.

„Wir müssen wieder zu mehr Konstanz finden und unsere Stärken auf den Platz bringen“, betonte Koch im Vorfeld der Partie. „Wenn wir über 90 Minuten konzentriert bleiben, ist auch in Stahnsdorf etwas möglich.“

Personell kann der VfB nahezu aus dem Vollen schöpfen. Leo Felgenträger fällt weiterhin aus, Colin Raak kehrt hingegen ins Aufgebot zurück. Die Langzeitverletzten Janis Fuchs, Fritz Pflug und Vincent Grobstich befinden sich auf dem Weg der Besserung.