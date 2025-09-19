VfB Krieschow vor anspruchsvollem Auswärtswochenende

Am Samstag stehen für den VfB Krieschow zwei Auswärtsspiele auf dem Programm. Während die erste Mannschaft in der Oberliga beim FC Einheit Rudolstadt antritt, ist die zweite Mannschaft in der Landesliga bei Grün-Weiß Lübben gefordert.

Der FC Einheit Rudolstadt belegt nach fünf Spieltagen den dritten Tabellenplatz. Vier Siege und nur eine Niederlage unterstreichen den gelungenen Saisonstart. Das Team von Trainer Holger Jähnisch verfügt über eine erfahrene Mannschaft, angeführt von den langjährigen Leistungsträgern Marco Riemer und Manni Starke. Besonders auf heimischem Platz gilt Rudolstadt als unangenehmer Gegner.

Krieschow rangiert derzeit auf Platz sechs. Am vergangenen Wochenende unterlag die Mannschaft von Robert Koch trotz deutlicher Überlegenheit in der zweiten Halbzeit knapp mit 1:2 gegen den VFC Plauen. Für Koch war das Spiel ein Hinweis auf die aktuelle Situation: „Wir müssen in den entscheidenden Momenten konsequenter auftreten und einfache Fehler vermeiden.“

In der Gesamtbilanz spricht zwar vieles für Krieschow – acht Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus bisher 13 Partien – dennoch dürfte es angesichts der Tabellensituation ein Duell auf Augenhöhe werden.