VfB Krieschow: "Unterm Strich eine verdiente Auswärtsniederlage"

„Unterm Strich eine verdiente Auswärtsniederlage. Wir hatten uns natürlich viel, viel mehr vorgenommen für das erste Punktspiel. Wir konnten eigentlich in der ersten Halbzeit so auftreten, wie wir uns das vorgenommen hatten. Wir hatten mehr Ballbesitz, haben kaum Chancen zugelassen und haben selber Abschlüsse gesucht“, analysiert VfB-Trainer Robert Koch gegenüber FuPa die Anfangsphase.

Bereits nach zwei Minuten ergab sich eine hochkarätige Gelegenheit: „Wir hatten eine gute Kopfballmöglichkeit durch Martin Zurawsky.“ Der VfB blieb am Drücker und erarbeitete sich weitere Möglichkeiten. „Es gab weitere Abschlüsse, unter anderem eine Topchance über Toby Michalski, der halbrechts freigespielt wurde und zum Abschluss kam. Viele Standards, viel Ballbesitz. Sandersdorf war sehr präsent in den Zweikämpfen gewesen, vor allem defensiv. Wir mussten einen Schritt davor bekommen“, führte der Coach aus.

Ein Konter bringt den Rückstand

Trotz der Feldüberlegenheit schlug der Gegner vor der Pause eiskalt zu. In der 31. Spielminute markierte Maximilian Schnabel das 1:0 für Sandersdorf. Robert Koch schilderte die Schlüsselszene so: „Am Ende war es dann eine Halbkontersituation, die zum 1:0 führt nach einer diagonalen Seitenverlagerung. Zunächst konnten wir den ersten Abschluss auch blocken, aber im Nachschuss fiel dann das 1:0. Kurz darauf gab es nach einem ähnlichen Konter noch eine gute Chance für Sandersdorf für den Abschluss.“

Kontrollverlust in der zweiten Hälfte

Nach der Halbzeitpause verlor Krieschow jedoch den Faden und konnte das geplante Spiel nicht mehr aufziehen. „Die zweite Halbzeit war komplett fahrig. Wir haben nicht mehr zu unserem Spiel gefunden. Wir hatten noch einzelne Punkte in der Halbzeitpause angesprochen, aber konnten das überhaupt nicht mehr umsetzen“, zeigte sich Trainer Robert Koch bedrückt.

Durch taktische Unsauberkeiten bot der VfB dem Gastgeber viel zu große Räume. „Aufgrund der zu großen Spielräume, die wir dem Gegner geboten hatten, gerade nach Ballverlusten, sind wir nicht ins Gegenpressing gekommen. Sandersdorf hatte einen Konter nach dem anderen. Irgendwann hat es einen zum 2:0 geführt, eigentlich schon viel zu spät. Das darf uns nicht noch einmal passieren“, bemängelte der Trainer im Rückblick auf die Phase, als Samyr Farkas in der 73. Minute auf 2:0 erhöhte.

Anschlusstreffer reicht nicht zur Wende

Nur eine Minute später keimte im Krieschower Lager kurzzeitig noch einmal Hoffnung auf, als Manuel Seibt in der 74. Spielminute auf 2:1 verkürzte. Robert Koch beschrieb diesen emotionalen Moment: „Es kam dann postwendend zum Anschlusstreffer. Nach einem guten Spielzug, nach einem tiefen Ball hinter die Kette, nach einem tiefen Lauf von Manuel Seibt, dass er dann 1 gegen 1 im Vorwärtslaufen blieb. Das Tor rückte dann noch ein bisschen Hoffnung auf einen möglichen Punktgewinn. Aber das ebbte dann auch ziemlich schnell nach 10 Minuten wieder ab, sodass auch die erhoffte Schlussoffensive dann eher ausblieb.“ In der 87. Minute besiegelte Samyr Farkas mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand die Niederlage. „Sandersdorf hat am Ende mit einem weiteren Konter das 3:1 markiert und damit den Deckel drauf gemacht“, resümierte Robert Koch.