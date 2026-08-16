VfB Krieschow: "Und dann ist das der Knackpunkt für das Spiel"

Wie VfB-Trainer Robert Koch nach dem Abpfiff gegenüber FuPa bilanziert, war es „unterm Strich dann eine brutal enttäuschende und bittere 1:0-Niederlage“. Dabei belohnte sich die Mannschaft aus Krieschower Sicht nicht für ihren engagierten Auftritt: „Grundsätzlich erst einmal haben wir die gewünschte Reaktion gezeigt, die wir nach dem Auftritt in Sandersdorf gefordert haben von der Mannschaft. Das hat sich umgesetzt von der ersten Minute an. So war es auch direkt eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe mit wenigen Torraumszenen auf beiden Seiten.“

Der Knackpunkt durch den Platzverweis

Der entscheidende Einschnitt im Spiel folgte jedoch bereits in der ersten Hälfte. In der 29. Spielminute sah Victor Habermann Passionoto die Rote Karte. Trainer Robert Koch schilderte die Schlüsselszene gewissenhaft: „Der Knackpunkt war dann die 29. Minute. Die Rote Karte für Victor Habermann Passionoto, nachdem vorher ein klares Foulspiel an Alexander Bittroff nicht gepfiffen wird. Und Florian Hansch dann sozusagen gefoult wird. Dann ist es eine Notbremse und dann ist es auch eine Rote Karte. Aber vorher ist halt ein Foulspiel an Alexander Bittroff, das nicht geahndet wird. Und dann ist das der Knackpunkt für das Spiel. Wenn du dann über eine Stunde in Unterzahl bist, wird es natürlich brutal schwer. Vor allen Dingen gegen so eine Mannschaft wie den ZFC Meuselwitz, der sicherlich von den Einzelspielern her den besten Kader hat in der Liga.“

Mit allem Einsatz in die Halbzeit gerettet

In Unterzahl musste die Krieschower Hintermannschaft schwierige Phasen überstehen. Robert Koch erklärt dazu: „Aber wir brauchten dann einfach die Phase bis zur Halbzeit, die wir überstehen mussten. Da hatte der ZFC Meuselwitz dann schon natürlich Feldvorteile und auch zwei, drei richtig gute Chancen, die wir mit allem, was wir haben, vereitelt haben und auch einen starken Torwart dann hatten. So haben wir uns mit dem 0:0 in die Halbzeit gerettet.“ Torhüter Justin Fietz hielt die Krieschower dabei im Spiel.

Überragende Defensivleistung und Topchancen im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich der VfB 1921 Krieschow taktisch bravourös. „Und haben dann natürlich dann noch in der zweiten Halbzeit tiefer verteidigt, mehr auf Umschaltmomente noch gesetzt und auch da ein, zwei Sachen angesprochen. Und das haben die Jungs dann in der zweiten Halbzeit überragend umgesetzt“, lobt Robert Koch.

Dem Gegner fiel gegen die leidenschaftliche Abwehr wenig ein: „Der ZFC Meuselwitz hatte in der kompletten zweiten Halbzeit zwei Chancen, eine aus dem Spiel heraus und eine nach einer Standardsituation. Aber ansonsten ist ihnen wenig eingefallen, wir haben alles wegverteidigt und gleichzeitig auch selber für sehr gute Umschaltmomente genutzt oder gehabt, wo wir einfach das Tor machen müssen. So bitter es auch klingt, aber eine sehr gute Kopfballmöglichkeit von Valentino Schubert, die der Torhüter vom ZFC Meuselwitz, Lukas Sedlak, überragend hält und den Nachschuss von Arvin Krautz ebenfalls noch über die Latte lenkt. Das waren so die zwei richtig krassen Topchancen. Dann waren noch zwei, drei Kontersituationen, wo der letzte Pass dann noch gerade so geklärt werden konnte vom ZFC Meuselwitz.“

Später Gegentreffer in der Nachspielzeit

Als sich alle Beteiligten bereits auf ein Unentschieden eingestellt hatten, schlug das Schicksal grausam zu. In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) erzielte Kingsley Madumere das 0:1. Robert Koch beschrieb die bitteren Augenblicke: „Aber wie gesagt, als sich eigentlich alle dann mit dem 0:0 zufriedengegeben hatten, war es dann die letzte Situation noch, als ein tiefer Ball, als wir rausschieben bei dem tiefen Ball und auf Abseits stellen und leider nicht die ganze Viererkette rausschiebt und der Stürmer vom ZFC Meuselwitz dann doch noch einmal alleine aufs Tor läuft und den eiskalt verwandelt. Und deswegen in der Nachspielzeit nach aufopferungsvollem Kampf und alles gegeben zu haben, dann doch wieder mit leeren Händen dazustehen, ist extrem bitter und brutal enttäuschend, vor allen Dingen natürlich für die Jungs, deswegen kann ich keinen Vorwurf machen. Auf dieser Leistung muss natürlich dann aufgebaut werden und soll auch wieder ein Zeichen sein für uns selber, was wir eigentlich imstande sind, in der Lage zu bringen, und das vor allen Dingen dann mit einem Mann weniger.“