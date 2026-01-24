VfB Krieschow siegt beim Regionalligisten BFC Dynamo

Der erste Treffer fällt früh, allerdings zugunsten der Gastgeber. In der 8. Minute bringt Rufat Dadashov den BFC Dynamo mit 1:0 in Führung. Krieschow lässt sich davon nicht beeindrucken, bleibt in der Struktur und sucht weiter aktiv den Weg nach vorn. In der 27. Minute folgt der verdiente Ausgleich: Philipp Knechtel trifft zum 1:1 und bringt den Oberligisten zurück ins Spiel.

Das heutige Testspiel im Berliner Sportforum ist aus Sicht des VfB Krieschow mehr als nur ein Ergebnis. Gegen den Regionalligisten BFC Dynamo bestreitet die Mannschaft ein intensiv geführtes Spiel über 110 Minuten und behauptet sich auf hohem Tempo. Vor 50 Zuschauern entwickelt sich eine Partie, die Krieschow von Beginn an fordert, aber auch Raum für Entschlossenheit und Widerstandskraft bietet.

Die Begegnung bleibt intensiv und offen. In der 33. Minute trifft erneut Rufat Dadashov zur 2:1-Führung für den BFC. Doch auch diesmal zeigt Krieschow unmittelbare Reaktion. Nur zwei Minuten später gleicht Andy Hebler per Foulelfmeter zum 2:2 aus. Der schnelle Ausgleich unterstreicht die Entschlossenheit, mit der Krieschow diesen Test bestreitet.

Dann verschiebt sich das Spiel zunehmend zugunsten der Gäste. Krieschow nutzt seine Phasen, bleibt kompakt und setzt gezielte Nadelstiche. In der 54. Minute trifft Arvin Krautz zum 3:2 und dreht die Partie erstmals zugunsten des Oberligisten. Der Treffer ist Ausdruck einer Phase, in der Krieschow das Spiel kontrollierter gestaltet und den Regionalligisten zunehmend unter Druck setzt.

Auch in der Folge bleibt der VfB präsent. In der 76. Minute fällt die Entscheidung, als Aaron Stephan das 4:2 erzielt. Der Treffer verleiht dem Auftritt zusätzliche Klarheit und bestätigt die starke Leistung über die gesamte Spielzeit. Die Tore verteilen sich auf unterschiedliche Spielphasen und spiegeln die mannschaftliche Geschlossenheit wider. Der Sieg gegen den BFC Dynamo ist verdient und ein deutliches Signal innerhalb der Vorbereitung.

Doch trotz des starken Auftritts richtet sich der Blick bereits nach vorn. Die Wintervorbereitung lebt von Kontinuität, nicht von Momenten. Das nächste Testspiel steht bereits fest. Am Mittwoch, 4. Februar 2026, tritt der VfB 1921 Krieschow um 18:30 Uhr beim SV Wacker 09 Ströbitz an. Der Gegner aus der Landesliga Süd bringt ein anderes Profil mit, verlangt aber erneut volle Konzentration.

Das Spiel in Ströbitz ist der nächste Baustein auf dem Weg durch die Vorbereitung. Nach der intensiven Aufgabe in Berlin geht es nun darum, die gewonnenen Erkenntnisse zu festigen und die Belastung hochzuhalten. Auch gegen einen klassentiefere Gegner bleibt der Anspruch unverändert, Struktur, Tempo und Zielstrebigkeit auf den Platz zu bringen.