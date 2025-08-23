VfB Krieschow siegt auswärts – VfB Empor Glauchau in Torlaune

– Foto: Alexander Grimm

Der 3. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd brachte am heutigen Samstag packende Begegnungen. Krieschow setzte sich in Sandersdorf durch, Glauchau feierte in einem Spektakel gegen Rudolstadt einen wichtigen Heimerfolg, und Auerbach sicherte sich in Heiligenstadt einen Auswärtssieg.

Die Gäste aus Bautzen erwischten den besseren Start in die Partie und setzten die Hausherren früh unter Druck. In der 36. Minute belohnten sie sich: Julien Hentsch traf zum 0:1. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause. In der 69. Minute traf Luis Bürger zum umjubelten 1:1-Ausgleich. Am Ende blieb es jedoch bei der Punkteteilung. ---

Vor 650 Zuschauern musste Aufsteiger Heiligenstadt gegen den VfB Auerbach 1906 eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen. Die Gäste nutzten ihre Chancen, als Ondrej Brejcha in der 22. Minute den Torreigen eröffnete. In der zweiten Halbzeit legte Auerbach nach: Felix Hache erhöhte in der 70. Minute, bevor Yannic Voigt in der 84. Minute den Endstand herstellte. Während Auerbach mit dem Auswärtssieg die ersten Punkte der Saison einfuhr, bleibt Heiligenstadt weiter sieglos und findet sich mit nur einem Zähler im unteren Tabellendrittel wieder. ---

Ein torreiches Spiel bekamen die Zuschauer in Glauchau zu sehen. Der Aufsteiger VfB Empor Glauchau erwischte einen Traumstart, als André Luge in der 21. Minute das 1:0 erzielte. Zwar glich Maximilian Schlegel kurz vor der Pause für Rudolstadt aus, doch in der zweiten Halbzeit setzte Glauchau ein starkes Zeichen: Jonas Mack traf in der 62. und 68. Minute doppelt, Fabio Anger legte in der 71. Minute nach. Rudolstadt stemmte sich gegen die Niederlage, verkürzte in der Schlussphase durch einen Doppelpack von Manfred Starke in der 77. und 79. Minute, doch zum Punktgewinn reichte es nicht mehr. Überschattet wurde die Partie von einer Gelb-Roten Karte für Randolf Riesen in der 90. Minute. ---

In Sandersdorf setzte sich der VfB 1921 Krieschow in einem umkämpften Duell mit 3:1 durch. Die Gastgeber begannen stark und gingen durch Kai Wonneberger in der 13. Minute in Führung. Doch Krieschow drehte die Partie: Steve Zizka glich in der 39. Minute aus, ehe Aaron Stephan kurz nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute für die Führung sorgte. In der hektischen Schlussphase vergab Steve Zizka per Strafstoß die Vorentscheidung, doch in der 88. Minute verwandelte Miguel Pereira Rodrigues einen Handelfmeter zum 3:1-Endstand. Kurz darauf schwächte sich Sandersdorf durch eine Gelb-Rote Karte für Maximilian Schnabel in der Nachspielzeit. ---

Lok Stendal (Platz 14, 0 Punkte) wartet nach zwei Niederlagen weiter auf den ersten Zähler; zuletzt gab es ein 0:2 in Rudolstadt. Freital (Platz 10, 3 Punkte) verlor 1:2 gegen Bischofswerda. Für den Aufsteiger ist die Partie ein frühes Schlüsselspiel, um den Anschluss herzustellen. Freital peilt auswärts die Rückkehr in die Spur an. ---

Grimma (Platz 16, 0 Punkte) kommt vom klaren 0:7 in Bautzen und hat nach zwei Spielen 1:9 Tore – Wiedergutmachung ist Pflicht. Halle (Platz 3, 4 Punkte) lieferte beim 4:4 gegen den RSV ein Spektakel. Die Vorzeichen sind klar: Der VfL will oben angreifen, Grimma braucht vor heimischem Publikum Stabilität und die ersten Punkte. ---

In Stahnsdorf trifft der RSV Eintracht 1949 (Platz 4, 4 Punkte) auf Germania Halberstadt (Platz 2, 6 Punkte). Der RSV bewies beim 4:4 in Halle Moral, Halberstadt siegte 1:0 gegen Auerbach und ist weiter ohne Punktverlust. Ein Topduell mit Tabellenwirkung: Mit einem Heimsieg kann der RSV zur Spitze aufschließen, Halberstadt könnte die perfekte Serie ausbauen. ---

