Allgemeines
– Foto: Alexander Grimm

VfB Krieschow siegt auswärts – VfB Empor Glauchau in Torlaune

NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 3. Spieltags

NOFV-Oberliga Süd
VFC Plauen
Lok Stendal
Halberstadt
Auerbach

Der 3. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd brachte am heutigen Samstag packende Begegnungen. Krieschow setzte sich in Sandersdorf durch, Glauchau feierte in einem Spektakel gegen Rudolstadt einen wichtigen Heimerfolg, und Auerbach sicherte sich in Heiligenstadt einen Auswärtssieg.

---

Gestern, 18:00 Uhr
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
1
1
Abpfiff

Die Gäste aus Bautzen erwischten den besseren Start in die Partie und setzten die Hausherren früh unter Druck. In der 36. Minute belohnten sie sich: Julien Hentsch traf zum 0:1. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause. In der 69. Minute traf Luis Bürger zum umjubelten 1:1-Ausgleich. Am Ende blieb es jedoch bei der Punkteteilung.

---

Heute, 14:00 Uhr
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
0
3
Abpfiff
+Video

Vor 650 Zuschauern musste Aufsteiger Heiligenstadt gegen den VfB Auerbach 1906 eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen. Die Gäste nutzten ihre Chancen, als Ondrej Brejcha in der 22. Minute den Torreigen eröffnete. In der zweiten Halbzeit legte Auerbach nach: Felix Hache erhöhte in der 70. Minute, bevor Yannic Voigt in der 84. Minute den Endstand herstellte. Während Auerbach mit dem Auswärtssieg die ersten Punkte der Saison einfuhr, bleibt Heiligenstadt weiter sieglos und findet sich mit nur einem Zähler im unteren Tabellendrittel wieder.

---

Heute, 14:00 Uhr
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
4
3
Abpfiff

Ein torreiches Spiel bekamen die Zuschauer in Glauchau zu sehen. Der Aufsteiger VfB Empor Glauchau erwischte einen Traumstart, als André Luge in der 21. Minute das 1:0 erzielte. Zwar glich Maximilian Schlegel kurz vor der Pause für Rudolstadt aus, doch in der zweiten Halbzeit setzte Glauchau ein starkes Zeichen: Jonas Mack traf in der 62. und 68. Minute doppelt, Fabio Anger legte in der 71. Minute nach. Rudolstadt stemmte sich gegen die Niederlage, verkürzte in der Schlussphase durch einen Doppelpack von Manfred Starke in der 77. und 79. Minute, doch zum Punktgewinn reichte es nicht mehr. Überschattet wurde die Partie von einer Gelb-Roten Karte für Randolf Riesen in der 90. Minute.

---

Heute, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
1
3
Abpfiff

In Sandersdorf setzte sich der VfB 1921 Krieschow in einem umkämpften Duell mit 3:1 durch. Die Gastgeber begannen stark und gingen durch Kai Wonneberger in der 13. Minute in Führung. Doch Krieschow drehte die Partie: Steve Zizka glich in der 39. Minute aus, ehe Aaron Stephan kurz nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute für die Führung sorgte. In der hektischen Schlussphase vergab Steve Zizka per Strafstoß die Vorentscheidung, doch in der 88. Minute verwandelte Miguel Pereira Rodrigues einen Handelfmeter zum 3:1-Endstand. Kurz darauf schwächte sich Sandersdorf durch eine Gelb-Rote Karte für Maximilian Schnabel in der Nachspielzeit.

---

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
SC Freital
SC FreitalSC Freital
14:00live

Lok Stendal (Platz 14, 0 Punkte) wartet nach zwei Niederlagen weiter auf den ersten Zähler; zuletzt gab es ein 0:2 in Rudolstadt. Freital (Platz 10, 3 Punkte) verlor 1:2 gegen Bischofswerda. Für den Aufsteiger ist die Partie ein frühes Schlüsselspiel, um den Anschluss herzustellen. Freital peilt auswärts die Rückkehr in die Spur an.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
14:00live

Grimma (Platz 16, 0 Punkte) kommt vom klaren 0:7 in Bautzen und hat nach zwei Spielen 1:9 Tore – Wiedergutmachung ist Pflicht. Halle (Platz 3, 4 Punkte) lieferte beim 4:4 gegen den RSV ein Spektakel. Die Vorzeichen sind klar: Der VfL will oben angreifen, Grimma braucht vor heimischem Publikum Stabilität und die ersten Punkte.

---

Morgen, 14:00 Uhr
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
14:00

In Stahnsdorf trifft der RSV Eintracht 1949 (Platz 4, 4 Punkte) auf Germania Halberstadt (Platz 2, 6 Punkte). Der RSV bewies beim 4:4 in Halle Moral, Halberstadt siegte 1:0 gegen Auerbach und ist weiter ohne Punktverlust. Ein Topduell mit Tabellenwirkung: Mit einem Heimsieg kann der RSV zur Spitze aufschließen, Halberstadt könnte die perfekte Serie ausbauen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
15:00

Einheit Wernigerode (Platz 9, 3 Punkte) drehte die Partie in Krieschow zum 2:1, Plauen (Platz 8, 3 Punkte) kassierte daheim ein 0:1 gegen Aufsteiger Glauchau. Beide Teams stehen im dichten Mittelfeld – mit einem Sieg wäre der Sprung nach oben möglich. Viel spricht für eine enge Begegnung, in der Kleinigkeiten und Effizienz entscheiden dürften.

